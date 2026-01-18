Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Моуринью — о возможном возвращении в «Реал»: «Не втягивайте меня в мыльные оперы» 0 91

Спорт
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Моуринью — о возможном возвращении в «Реал»: «Не втягивайте меня в мыльные оперы»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в «Реал».

Ранее появилась информация о том, что президент «сливочных» Флорентино Перес хочет видеть 62-летнего специалиста на должности главного тренера мадридской команды.

«Не втягивайте меня в мыльные оперы. Бывают хорошие мыльные оперы, но они слишком затянуты: пропускаешь одну-две серии, и потом теряешь нить повествования. Не втягивайте меня, потому что я их не смотрю», — цитирует Моуринью A Bola.

12 января «Реал» объявил об уходе из клуба Хаби Алонсо, главным тренером был назначен Альваро Арбелоа.

Моуринью возглавляет «Бенфику» с сентября 2025 года. В «Реале» он работал с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» стали чемпионами Испании, выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно условие, при котором Юрген Клопп готов возглавить мадридский «Реал»
Изображение к статье: Джокович: «Я понимаю, что уже не двигаюсь так, как раньше. Но это нормально»
Изображение к статье: Мохамед Салах в игре за 3-е место не реализовал послематчевый пенальти, оставив сборную Египта без медалей на Кубке африканских наций
Изображение к статье: Васильев — девятый, Кулиш — 15-й на чемпионате Европы по фигурному катанию Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео