Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в «Реал».

Ранее появилась информация о том, что президент «сливочных» Флорентино Перес хочет видеть 62-летнего специалиста на должности главного тренера мадридской команды.

«Не втягивайте меня в мыльные оперы. Бывают хорошие мыльные оперы, но они слишком затянуты: пропускаешь одну-две серии, и потом теряешь нить повествования. Не втягивайте меня, потому что я их не смотрю», — цитирует Моуринью A Bola.

12 января «Реал» объявил об уходе из клуба Хаби Алонсо, главным тренером был назначен Альваро Арбелоа.

Моуринью возглавляет «Бенфику» с сентября 2025 года. В «Реале» он работал с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» стали чемпионами Испании, выиграли Кубок и Суперкубок страны.