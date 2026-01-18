Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта и заняла третье место на Кубке африканских наций 2025 года в Марокко.

Матч за бронзу прошел в Касабланке. Основное время завершилось нулевой ничьей. По регламенту затем была назначена серия пенальти.

Египтяне не реализовали две первые попытки. Удары форвардов Мохамеда Салаха и Омара Мармуша, выступающих за английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» соответственно, отразил вратарь Стэнли Нвабали.

Первая попытка сборной Нигерии также была неудачной. Полузащитник итальянского «Лацио» Фисайо Деле-Баширу не смог переиграть голкипера Мостафу Шобейра.

Затем соперники ошибок не допускали. В итоге нигерийцы выиграли серию пенальти со счетом 4:2 и забрали бронзовые медали.

Эта национальная команда в восьмой раз в истории заняла третье место на Кубке африканских наций. Трижды нигерийцы брали титул, еще пять раз выигрывали серебро.

Сборная Египта остается самой успешной в истории Кубка африканских наций с семью победами.

На нынешнем турнире трофей в финальном матче оспорят Сенегал и Марокко.