Алькарас завоевал титулы на всех четырех турнирах «Большого шлема» и в возрасте 22 лет и 272 дня стал самым молодым обладателем «Карьерного шлема» в мужском разряде в истории.

Он превзошел рекорд Дона Баджа, который тот установил в 1938 году, когда ему было 22 года и 363 дня. В Открытой эре (с 1968 года) раньше всех «Карьерный шлем» собрал Рафаэль Надаль — в 24 года.

Теперь на счету Алькараса семь побед на турнирах «Большого шлема». Ранее он по два раза выигрывал «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.