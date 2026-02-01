Baltijas balss logotype
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 1 февраля

Спорт
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие снайперы сезона НХЛ на 1 февраля

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:0).

30-летний канадец забросил 40-ю шайбу в нынешнем чемпионате и продолжает возглавлять список лучших снайперов сезона-2025/26.

Вторым идет форвард «Эдмонтана» Коннор Макдэвид с 34 голами. На чистое третье место вышел Коул Кофилд из «Монреаля», который отметился дублем в матче с «Баффало» (4:2) и довел число голов в сезоне до 32.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 1 февраля 2026 года:

  1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 40 голов в 53 матчах

  2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 34 гола в 56 матчах

  3. Коул Кофилд («Монреаль») — 32 гола в 55 матчах

  4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 30 голов в 56 матчах

  5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 30 голов в 55 матчах

  6. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 30 голов в 56 матчах

  7. Морган Гики («Бостон») — 30 голов в 54 матчах

  8. Уайатт Джонстон («Даллас») — 29 голов в 55 матчах

  9. Мэттью Болди («Миннесота») — 29 голов в 52 матчах

  10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 28 голов в 54 матчах

  11. Брок Нельсон («Колорадо») — 28 голов в 53 матчах

#хоккей #НХЛ #спорт #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
