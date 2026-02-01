Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:0).
30-летний канадец забросил 40-ю шайбу в нынешнем чемпионате и продолжает возглавлять список лучших снайперов сезона-2025/26.
Вторым идет форвард «Эдмонтана» Коннор Макдэвид с 34 голами. На чистое третье место вышел Коул Кофилд из «Монреаля», который отметился дублем в матче с «Баффало» (4:2) и довел число голов в сезоне до 32.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 1 февраля 2026 года:
-
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 40 голов в 53 матчах
-
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 34 гола в 56 матчах
-
Коул Кофилд («Монреаль») — 32 гола в 55 матчах
-
Кирилл Капризов («Миннесота») — 30 голов в 56 матчах
-
Джейсон Робертсон («Даллас») — 30 голов в 55 матчах
-
Алекс Дебринкэт («Детройт») — 30 голов в 56 матчах
-
Морган Гики («Бостон») — 30 голов в 54 матчах
-
Уайатт Джонстон («Даллас») — 29 голов в 55 матчах
-
Мэттью Болди («Миннесота») — 29 голов в 52 матчах
-
Тэйдж Томпсон («Баффало») — 28 голов в 54 матчах
-
Брок Нельсон («Колорадо») — 28 голов в 53 матчах
