30-летний канадец забросил 40-ю шайбу в нынешнем чемпионате и продолжает возглавлять список лучших снайперов сезона-2025/26.

Вторым идет форвард «Эдмонтана» Коннор Макдэвид с 34 голами. На чистое третье место вышел Коул Кофилд из «Монреаля», который отметился дублем в матче с «Баффало» (4:2) и довел число голов в сезоне до 32.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 1 февраля 2026 года: