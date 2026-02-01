Baltijas balss logotype
Первая ракетка мира выиграл Australian Open 0 264

Спорт
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Первая ракетка мира выиграл Australian Open
ФОТО: Global Look Press

Испанец Карлос Алькарас победил Джоковича и выиграл Australian Open.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл Australian Open 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче 22-летний спортсмен оказался сильнее серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа и 2 минуты.

До этого Алькарас ни разу не выигрывал Australian Open. При этом на его счету шесть побед на других турнирах Большого шлема.

В женском одиночном разряде победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. В решающем матче спортсменка оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.

#теннис #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео