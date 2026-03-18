Сенегальская федерация футбола назвала решение присудить победу на Кубке Африки сборной Марокко «дискредитирующим весь африканский футбол»

Спорт
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сенегальская федерация футбола назвала решение присудить победу на Кубке Африки сборной Марокко «дискредитирующим весь африканский футбол»

Федерация футбола Сенегала (FSF) опубликовала заявление в связи с решением CAF отобрать у команды победу на Кубке Африки.

Напомним, финал между сборными Сенегала и Марокко состоялся 18 января 2026 года на стадионе в Рабате. В конце основного времени сенегальцы ушли с поля в знак протеста против назначения пенальти в их ворота, пауза длилась около 15 минут, потом они вернулись, а пенальти в исполнении Браима Диаса отразил Эдуар Менди. В дополнительное время победу сенегальцам принес Папе Гуйе

«Сенегальская федерация футбола (FSF) приняла к сведению полученное сегодня уведомление о решении, вынесенном 17 марта 2026 года Апелляционным комитетом Африканской конфедерации футбола (CAF) по делу DC23316. Данное разбирательство последовало за жалобой, поданной в связи с матчем № 52 Кубка африканских наций (КАН) TotalEnergies, Марокко 2025, между сборными Сенегала и Марокко.

Этим решением Апелляционный комитет CAF признал апелляцию Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) приемлемой и удовлетворил ее. Таким образом, орган аннулировал решение, ранее вынесенное Дисциплинарным комитетом CAF, на том основании, что право апеллирующей стороны на заслушивание ее позиции не было соблюдено в ходе разбирательства в первой инстанции.

Апелляционный комитет также постановил, что поведение сборной Сенегала подпадает под действие статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций. В связи с этим CAF признала, что FSF нарушила статью 82, и объявила Сенегалу техническое поражение со счетом 3:0 в пользу Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) на основании статьи 84.

Сенегальская федерация футбола осуждает это решение, называя его несправедливым, беспрецедентным и неприемлемым, дискредитирующим весь африканский футбол.

Для защиты своих прав и интересов сенегальского футбола Федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

FSF подтверждает свою непоколебимую приверженность ценностям честности и спортивной справедливости и будет держать общественность в курсе дальнейшего развития этого дела», — говорится в заявлении.

#футбол #Марокко #Сенегал
