Австрийский биатлонист Симон Эдер принял решение завершить карьеру 0 72

Спорт
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Австрийский биатлонист Симон Эдер принял решение завершить карьеру

Австрийский биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Симон Эдер завершает карьеру по итогам сезона-2025/26.

Об этом сообщила пресс-служба сборной Австрии в социальных сетях.

«Симон Эдер завершает свою долгую и успешную карьеру после финала Кубка мира в Осло! Спасибо за множество незабываемых моментов, ярких выступлений и великолепную стрельбу!» — пишет пресс-служба сборной Австрии.

Эдер дважды брал серебро на зимних Играх: он стал вторым в эстафетах Ванкувера и Сочи.

На счету 43 летнего австрийца также два серебра и три бронзы чемпионатов мира, 26 подиумов на Кубке мира, среди которых семь — победы. Симон Эдер провел 560 гонок на КМ.

#биатлон #Австрия #спорт #карьера
