Француз Эрик Перро в возрасте 24 лет выиграл общий зачет Кубка мира 0 91

Спорт
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Француз Эрик Перро в возрасте 24 лет выиграл общий зачет Кубка мира

24-летний французский биатлонист Эрик Перро стал победителем общего зачета Кубка мира-2025/26.

Сегодня, 20 марта, он завоевал Большой хрустальный глобус досрочно, став третьим в спринте в Холменколлена (Норвегия).

В активе француза на данный момент 1123 очка, что на 268 больше, чем у идущего вторым Себастиана Самуэльссона (Швеция). Впереди еще две гонки, пасьют и масс-старт, за которые швед уже не сможет отыграть отставание.

Ранее Перро выиграл два золота в смешанной эстафете и мужской эстафете на Олимпийских играх-2026 в Антхольце (Италия). Там же он стал вторым в индивидуальной гонке. На его счету еще три победы на ЧМ.

