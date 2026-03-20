Сегодня, 20 марта, он завоевал Большой хрустальный глобус досрочно, став третьим в спринте в Холменколлена (Норвегия).

В активе француза на данный момент 1123 очка, что на 268 больше, чем у идущего вторым Себастиана Самуэльссона (Швеция). Впереди еще две гонки, пасьют и масс-старт, за которые швед уже не сможет отыграть отставание.

Ранее Перро выиграл два золота в смешанной эстафете и мужской эстафете на Олимпийских играх-2026 в Антхольце (Италия). Там же он стал вторым в индивидуальной гонке. На его счету еще три победы на ЧМ.