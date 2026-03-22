Виттоцци выиграла масс-старт на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене 0 85

Спорт
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виттоцци выиграла масс-старт на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей женской гонки с масс-старта на девятом, заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.

Олимпийская чемпионка 2026 года преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 58,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание 4,2 секунды, один промах), третьей стала чешка Тереза Воборникова (+17,2, один промах).

Победительницей зачета масс-стартов стала француженка Жюлья Симон, финишировавшая шестой (+26,8, три промаха).

Последние гонки в карьере провели чемпионка мира австрийка Лиза Тереза Хаузер (19-е место) и многократная медалистка этапов Кубка мира словачка Паулина Батовская-Фиалкова (7-е место).

Позднее в воскресенье сезон завершится мужским масс-стартом.

#биатлон #спорт
