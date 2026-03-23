Француз Эрик Перро одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26

Спорт
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Норвежец Йохан-Олав Ботн выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Норвежец Йохан-Олав Ботн выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Кубок мира-2025/26. 9-й этап. Холменколлен, Норвегия. Мужчины. Масс-старт

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 37.15,6 (0)

  2. Филипп Наврат (Германия) — 3,7 (0)

  3. Эрик Перро (Франция) — 13,7 (2)

Французский биатлонист Эрик Перро, ставший третьим, одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.

Мужчины. Общий зачет. После 21 гонки из 21

  1. Эрик Перро (Франция) — 1263

  2. Штурла Легрейд (Норвегия) — 984

  3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 968

