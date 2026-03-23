Норвежец Йохан-Олав Ботн выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Кубок мира-2025/26. 9-й этап. Холменколлен, Норвегия. Мужчины. Масс-старт
-
Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 37.15,6 (0)
-
Филипп Наврат (Германия) — 3,7 (0)
-
Эрик Перро (Франция) — 13,7 (2)
Французский биатлонист Эрик Перро, ставший третьим, одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.
Мужчины. Общий зачет. После 21 гонки из 21
-
Эрик Перро (Франция) — 1263
-
Штурла Легрейд (Норвегия) — 984
-
Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 968
Оставить комментарий