Латвийский спортсмен Денис Васильев сегодня в Праге выступит с произвольной программой на чемпионате мира по фигурному катанию, пишет ЛЕТА.

Соревнования начнутся в 13:30 по латвийскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале LTV7.

Васильев выступит под 12-м номером и будет последним во второй группе фигуристов, исполняющих произвольную программу.

В короткой программе латвийский спортсмен набрал 82,27 балла, что является его вторым лучшим результатом в этом сезоне, и занял 13-е место среди 36 участников.

В свою очередь, Федор Кулиш уже в начале короткой программы допустил два падения, набрал 56,85 балла и занял 36-е место, не квалифицировавшись в произвольную программу.

После короткой программы лидирует американец Илья Малинин с результатом 111,29 балла. Второе место занимает француз Адам Сяо Хим Фа с 101,85 балла, а эстонец Александр Селевко с 96,49 балла замыкает тройку лидеров.

26-летний Васильев участвует в своём десятом чемпионате мира. Лучший результат он показал в 2020 году, заняв шестое место.

Для 21-летнего Кулиша это был второй чемпионат мира и первый в статусе гражданина Латвии. Уроженец Украины в своём дебютном чемпионате в прошлом году занял 24-е место.

На Олимпийских играх Васильев и Кулиш заняли соответственно 18-е и 28-е места, а на чемпионате Европы — 9-е и 15-е места соответственно.