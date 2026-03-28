Латвийский фигурист Денис Васильев в субботу в Праге занял 21-е место на чемпионате мира по фигурному катанию, пишет ЛЕТА.

Третий год подряд чемпионом стал американский фигурист Илья Малинин, который был лучшим в обеих программах и в сумме набрал 329,40 балла. С шестого на второе место поднялся японец Юма Кагияма с 306,67 балла, а третьим стал его соотечественник Сюн Сато с 288,54 балла, поднявшись с четвёртой позиции.

Эстонец Александр Селевко после короткой программы занимал третье место, однако шестой результат в произвольной программе отбросил его на шестую позицию с итоговыми 270,42 балла. Вице-лидером после короткой программы был француз Адам Сяо Хим Фа, который в произвольной программе стал восьмым и в итоге набрал лишь на 1,14 балла больше, чем Селевко.

Васильев в начале произвольной программы дважды упал после тройных прыжков, потеряв шансы на высокий результат. За произвольную программу он получил 129,27 балла, заняв предпоследнее, 23-е место, а в сумме с 211,54 балла опустился с 13-й позиции на 21-е место.

В короткой программе латвиец набрал 82,27 балла — это его второй лучший результат в сезоне — и занял 13-е место среди 36 участников.

В свою очередь, Федор Кулиш уже в начале короткой программы допустил два падения и получил 56,85 балла, завершив соревнования на 36-м месте и не квалифицировавшись в произвольную программу.

26-летний Васильев выступал на своём десятом чемпионате мира. Лучший результат он показал в 2020 году, когда занял шестое место.

Для 21-летнего Кулиша это был второй чемпионат мира и первый в статусе гражданина Латвии. Родившийся в Украине спортсмен на своём дебютном чемпионате в прошлом году занял 24-е место.

На Олимпийских играх Васильев и Кулиш заняли соответственно 18-е и 28-е места, а на чемпионате Европы — девятое и 15-е места соответственно.