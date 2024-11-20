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Идентификация через интернет-банк уходит в прошлое. Изменения уже с 1 января 2

Техно
Дата публикации: 20.11.2024
BB.LV
Идентификация через интернет-банк уходит в прошлое. Изменения уже с 1 января

Банки начали информировать своих клиентов о предстоящих изменениях на портале госуслуг Latvija.lv. Со следующего года к нему уже нельзя будет подключиться через интернет-банк. И именно в эти дни люди получают СМС-предупреждения об изменениях, сообщают «Ziņneši» 360TV.

Интернет-банки были первым инструментом идентификации, который использовался на заре цифрового развития страны. Однако сейчас доступно несколько разработанных государством решений, которые также предлагают использовать коммерческие банки для подключения к порталу Latvija.lv.

«Банки являются поставщиками финансовых услуг, и нынешнее предоставление услуг по идентификации нетипично для повседневной деятельности банков. В будущем эту услугу должны предоставлять компании, специализирующиеся на предоставлении именно таких услуг», - заявили в Ассоциации финансовой индустрии.

По данным Государственного агентства цифрового развития, до сих пор наибольшей популярностью пользовалась аутентификация интернет-банков. В этом году им воспользовались 40% пользователей портала Latvija.lv. Однако с 1 января такой возможности больше не будет. Поэтому жителям необходимо иметь либо Smart-ID, либо одно из решений по электронной подписи.

В последнее время также наблюдается приток инструментов электронной подписи. Приложением e-ID scan, созданным месяц назад, уже воспользовались почти девять тысяч человек. С его помощью вы можете получить eParaksts Mobile, просто подключив e-ID к своему телефону. На данный момент карты e-ID выданы 1,2 миллионам жителей Латвии, а eParaksts Mobile пользуются еще 386 000 человек.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Ну, почему наши правители, так настойчиво делают все, чтобы люди ненавидели их, даже в мелочах. Хотя, на этих мелочах, думаю, какие то сволочи пытаются заработать. Большое количество людей, даже через банк не научились работать.

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  • JB
    Janis Berzin
    21-го ноября

    "На данный момент карты e-ID выданы 1,2 миллионам жителей Латвии" - сколько из них пользуются этой картой?

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