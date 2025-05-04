Учёных давно волнует мысль о том, что в нашей системе может существовать ещё одна планета — далеко за орбитой Нептуна. В 2006 году Плутон лишили статуса планеты из-за его малых размеров, и в Солнечной системе осталось восемь планет.

На возможное существование «девятой» указывают некоторые необъяснимые особенности орбитального движения ряда небесных тел за пределами орбиты Нептуна. Однако этих данных недостаточно, чтобы подтвердить наличие далёкого объекта.

Ещё в 2021 году британский астроном Майкл Роуэн-Робинсон изучил старые данные инфракрасного астрономического спутника NASA (IRAS), который сканировал небо в 1983 году. Учёный обнаружил возможного кандидата на роль девятой планеты с предполагаемой массой в три–пять раз больше земной на расстоянии около 225 а. е. от Солнца (1 а. е. — это расстояние от Земли до Солнца).

Подтвердить эти данные долго не удавалось, пока международная группа учёных из Японии, Австралии и Тайваня не проанализировала другие архивные наблюдения и не обнаружила там схожие признаки.

Исследователи проанализировали данные 2006 года, собранные японским спутником AKARI в инфракрасном диапазоне. Сравнив наблюдения IRAS и AKARI, они зафиксировали вероятное смещение некоего крупного объекта примерно на один градус на небе.

Это смещение произошло за 23 года между двумя снимками одного и того же участка неба. Такой угол смещения может соответствовать реальному положению далёкой планеты, чья орбита значительно превышает размеры орбит известных нам планет.

Предварительный анализ показывает, что гипотетическая девятая планета может быть в 5–10 раз массивнее Земли, что превышает прежние оценки. Она вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите с максимальным удалением до 1120 а. е. (примерно 105 млрд км) и минимальным расстоянием около 280 а. е. Для сравнения: Нептун, восьмая планета Солнечной системы, удалён от Солнца всего на 30 а. е. (около 4,5 млрд км).

Это, пожалуй, самое убедительное на сегодняшний день доказательство существования девятой планеты. Возможно, она сформировалась внутри нашей системы, а возможно — была захвачена Солнцем при близком пролёте другой звезды. В любом случае подтверждение её существования стало бы важным открытием для современной астрономии.

К сожалению, более современные инфракрасные обзоры неба, выполненные с помощью телескопа NASA WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), не выявили этот объект. Без точного знания орбиты невозможно сказать, где именно он может находиться сейчас.