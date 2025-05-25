Амазонское племя судится с New York Times, которая выставила их порнозависимыми

Амазонское племя марубо подало иск против газеты New York Times (NYT) из-за статьи, в которой рассказывалось о том, как аборигены получили доступ к высокоскоростному интернету, и теперь, как утверждают истцы, их считают порнозависимыми.

В иске о клевете говорится, что в статье американской газеты племя марубо представлено как «неспособное справиться с элементарным воздействием интернета», и делается упор на распространившееся мнение о том, что «молодежь племени увлеклась порнографией».

В качестве ответчиков в иске также фигурируют ресурсы TMZ и Yahoo. В нем утверждается, что их новостные сюжеты «высмеивают молодежь племени» и «искажают его традиции».

Марубо, община аборигенов численностью около 2000 человек, требует возмещения ущерба в размере не менее $180 млн.

В статье NYT, написанной через девять месяцев после того, как марубо получили доступ к Starlink, спутниковому интернет-сервису компании SpaceX Илона Маска, говорится, что племя «уже борется с теми же проблемами, которые терзают американские семьи в течение многих лет».