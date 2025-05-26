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Дизайн iPhone будут обновлять ежегодно 0 374

Техно
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Дизайн iPhone будут обновлять ежегодно
ФОТО: Unsplash

Digital Chat Station: Apple с 2025-го будет обновлять дизайн iPhone ежегодно.

Американская корпорация Apple собралась каждый год менять дизайн iPhone. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Специалист выяснил, что в компании запланировали произвести серию обновлений для своего основного продукта. Автор рассказал, что первая волна изменений ожидается уже будущей осенью — тогда IT-гигант должен выпустить iPhone с новым дизайном модуля для камеры и Face ID. Digital Chat Station уверен, что смартфон потеряет привычный экранный вырез Dynamic Island в пользу более компактного варианта.

В следующий раз Apple обновит дизайн в 2026 году, когда впервые в своей истории спрячет модуль разблокировки по лицу Face ID под экран устройства. На дисплее останется только вырез под фронтальную камеру.

Наконец, в 2027 году американская фирма представит полноэкранный «чистый» дисплей без различных видимых элементов. Это позволит вовсе отказаться от экранных вырезов, которые используются в телефонах Apple с 2017 года.

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