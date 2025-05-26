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В космосе обнаружили «скопление душ» 0 1505

Техно
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
В космосе обнаружили «скопление душ»
ФОТО: Unsplash

В космосе нашли аномальные всплески энергии, названные «скоплениями душ».

Специалисты Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка (США) обнаружили редкую электромагнитную активность в космосе. Об этом сообщается на сайте организации.

В материалах говорится, что в определенных участках космоса были найдены аномальные всплески энергии, похожие на отблески молнии. По словам специалистов, подобные вспышки могут указывать на нахождение магнитных полей, которые формируются в специфических участках.

С помощью высокоточных телескопов удалось зафиксировать, что подобные всплески энергии простираются на несколько километров каждый. Специалисты допустили возможность существования ранее неизвестных форм энергии во Вселенной, которые они условно обозначали названием «скопление душ».

Ученые заявили, что подобные формы энергии ранее были не замечены из-за несовершенного оборудования. По словам американских исследователей, они продолжают работу и верят, что дальнейшие наблюдения позволят больше узнать о взаимодействии человека и космоса.

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