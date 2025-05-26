В Солнечной системе снова девять планет: учебники придется переписать

В Солнечной системе когда-то было девять планет до того, как ученые понизили планетарный статус Плутона в 2006 году. Но похоже, девятой планете все-таки суждено быть, теперь астрономы считают, что она находится далеко за Нептуном. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Earth.com.

Ледяной гигант за поясом Койпера

Команда ученых из университета в Тайване заявила, что объект размером с Нептун может находиться примерно в 74,85 - 104,986 млрд км от Солнца. Такие выводы основаны на двух исследованиях в инфракрасном спектре, которые были проведены с разницей в два десятилетия. Использовавшееся оборудование было достаточно чувствительным для обнаружения слабого планетарного свечения.

Данные за 1983 и 2006 годы предоставили команде редкую возможность увидеть, не изменилось ли что-то в небе за этот период времени. Астрономы обнаружили потенциального кандидата, которому необходимо от 10 000 до 20 000 лет, чтобы совершить всего один оборот вокруг Солнца.

Астрономы уже давно пристально следят за поясом Койпера, который заполнен ледяными телами за Нептуном. В этом регионе космоса наблюдается несколько странных закономерностей, среди которых скопление объектов, на траекторию полета которых влияет какая-то невидимая сила.

Также некоторые объекты из пояса Койпера движутся в противоположном направлении от всего остального.

Согласно подсчетам ученых, предполагаемая девятая планета Солнечной системы может весить в 7-17 раз больше Земли. Это относит объект к категории ледяных гигантов, как Уран или Нептун, а не каменистым планетам, похожим на Марс или Землю.

Поскольку потенциальная девятая планета находится так далеко от Солнца, то температура на ней будет в пределах -187 градусов Цельсия. Загадочная планета также может обладать толстой атмосферой из газа и льда, но не отражать много солнечного света. Именно поэтому поиски Девятой планеты Солнечной системы настолько сложны.

Но инфракрасные телескопы уже давно помогают ученым находить в космосе слишком тусклые объекты для оптических телескопов. В 1983 году инфракрасный астрономический спутник сканировал небо и зафиксировал все, от астероидов до пыльных галактик. После этого японский спутник AKARI провел свой собственный обзор несколько лет спустя

Сравнение данных от обоих спутников показало объект, который немного сместился. Он может быть очень медленно движущейся планетой, а не стационарным фоновым источником. Данные пока не могут подтвердить полную орбиту этого объекта, для чего нужны дополнительные исследования. Ученым необходимо подтвердить, следует ли этот объект по планетарному пути или же это источник света другого рода.

В Солнечной системе появится девятая планета

Команды планируют снова проверить ту же область неба. Они надеются увидеть, продолжит ли этот крошечный сигнал двигаться со скоростью, которую можно ожидать от объекта далеко за пределами Нептуна.

Если появится последовательная закономерность, последний элемент может быть добавлен в нашу солнечную головоломку. Если девятая планета окажется реальной, это может привести к серьезному переписыванию учебников по астрономии. Наше понимание того, как образовалась Солнечная система, должно будет включить новую часть: далекий гигант, который каким-то образом избегал обнаружения в течение десятилетий.

Это также может изменить то, как мы ищем планеты вокруг других звезд. Если наша собственная система скрывает мир так далеко, то подобные скрытые гиганты могут быть распространены и в других местах — и мы, вероятно, пропустили многие из них.

Напомним, ученые говорят, что теоретическая Девятая планета на самом деле не является огромным объектом, как говорят теории. Авторы нового исследования, ученые из Японии, считают, что на странное поведение некоторых транснептуноных объектов на самом деле свое гравитационное влияние может оказывать не такая большая планета, как считалось раньше.