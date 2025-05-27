В Италии на воду спущена первая суперъяхта, которую спроектировал Джорджио Армани. 72-метровое судно ледового класса называется Metamorphosis, официально представлено оно будет на яхт-шоу в Монако в сентябре. До этого Армани занимался более приземленным дизайном — люксовой одежды, аксессуаров и предметов интерьера. Суперъяхту он построил в партнерстве с верфью The Italian Sea Group (TISG), ее стоимость — $118,2 миллионов.

Яхта была уже готова в 2024 году, но по просьбе неизвестного покупателя отправлена на доработку. Армани говорил, что, создавая ее, вдохновлялся эстетикой военных кораблей с их оптимизацией пространства. На судне есть вертолетная площадка, пляжный клуб, бассейн и спа-зона. В семи каютах яхты могут разместиться 14 гостей. Армани лично выбирал детали и материалы интерьера: мрамор Калакатта с золотистыми прожилками, орех Каналетто, дизайнерские ткани, зеркала и светильники.

Для TISG это уже не первый случай совместной работы с культовыми итальянскими брендами. В сотрудничестве с Automobili Lamborghini была создана впечатляющая спортивная лодка Tecnomar 63 for Lamborghini.

Нынешняя яхта – первый проект из двух, разработанных Armani вместе с Admiral Style Center. Внешне его отличают строгие геометрические формы, при этом остекление во всю высоту палуб открывается. Интерьер от Armani/Casa выполнен в мягкой минималистичной палитре с использованием изысканных материалов и отделкой ручной работы.

На первых визуализациях интерьера можно увидеть полированные мраморные полы с золотыми вставками, темное дерево и обилие тика. Главный салон разделен сдвижными перегородками на столовую и гостиную зоны. На верхней палубе есть обширный открытый лаундж, а в пляжном клубе предусмотрены тренажерный зал и массажный кабинет.

Как прокомментировал основатель и генеральный директор TISG Джованни Костантино, этот проект – часть стратегии компании по сотрудничеству с итальянскими брендами из мира роскоши. «Armani — синоним вечной элегантности и утонченности, а яхта в типичном стиле Armani станет настоящим сюрпризом в яхтенном мире».