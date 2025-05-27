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Молодежь в Западной Европе заинтересовалась «‎скучными телефонами» 1 543

Техно
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Интернет везде - как же он достал.

Интернет везде - как же он достал.

Всемирная паутина утомляет, от нее необходимо отключаться.

Около половины молодых людей предпочли бы жить в мире без интернета, выяснили британские социологи. Это необычное желание находит свое отражение в новых тенденциях - по крайней мере, в некоторой степени.

Почти 530 тысяч подписчиков насчитывает так называемый The Offline Club в Instagram. Это кажется почти ироничным, поскольку Offline Club на самом деле пропагандирует сознательный отказ от социальных сетей, включая Instagram. Три основателя проекта Джорди, Илья и Валентин в презентации признают, что ведение этого аккаунта кажется им "странным". С помощью Offline Club трое молодых людей из Нидерландов хотят "вернуть человечность в сегодняшнее изолированное, помешанное на смартфонах общество".

Уже около года они организуют с единомышленниками встречи, на которых запрещено пользоваться смартфонами и ноутбуками. "Вы готовы отказаться от своего телефона?" - говорится в коротком видео на странице The Offline Club. И, судя по всему, все больше людей готовы отключить свои мобильные телефоны - по крайней мере, на этих встречах. Обычно всего на несколько часов, хотя иногда от телефонов отказываются даже на несколько дней. Вместо того, чтобы постоянно смотреть в смартфон, люди во время встреч читают, играют в игры, занимаются рукоделием или отдыхают. "Почти так же, как и тогда, когда еще не было смартфонов", - отмечают организаторы проекта.

За год этот проект из Нидерландов распространился по всему миру. Одним из первых мест стал Амстердам, позже присоединились Лондон, Париж, Милан и Копенгаген. Первые встречи такого рода уже состоялись и в Германии. Схожие концепции стали использовать также все больше ресторанов и клубов, которые просят гостей оставлять мобильные телефоны дома.

Хочешь не хочешь, но постоянно в Сети

Создавая офлайн-клубы, основатели, похоже, попали в точку. Молодым людям часто бывает трудно отключиться, несмотря на все настройки мобильных телефонов, которые могут ограничивать время использования девайсов. Даже возвращение старого доброго складного телефона без приложений, в шутку называемого в Германии "скучным телефоном", не смогло серьезно потеснить смартфоны - хотя его появление и приветствовалось в социальных сетях.

По данным немецкой отраслевой ассоциации Bitkom на конец 2024 года, люди в возрасте от 16 до 29 лет проводят со смартфонами более трех часов в день. Это самое длительное время пользования среди всех возрастных групп, и эти данные, предположительно, не отражают всей глубины проблемы.

Многие молодые люди хотели бы проводить значительно меньше времени со своими смартфонами. По данным нового исследования Британского института стандартов (BSI), почти 70 процентов молодых людей в возрасте от 16 до 21 года чувствуют себя хуже, когда проводят время в социальных сетях. Поэтому половина опрошенных поддержала бы "цифровой комендантский час", который ограничил бы доступ к определенным приложениям и веб-сайтам после 22 часов. 46 процентов даже заявили, что предпочли бы прожить молодые годы в мире без Интернета.

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(1)
  • A
    Anim
    27-го мая

    Когда уже эти "британские учОеые" вымрут, как вид...

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