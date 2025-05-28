На Земле 400 млн лет назад загадочно исчезло 85% жизни

Самое известное массовое вымирание на Земле произошло, когда огромный астероид упал на планету и убил динозавров. Но это всего лишь одно масштабное вымирание из шести, среди которых и было одно очень странное. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на IFL Science.

Задолго до того, как на Земле вымерли динозавры, мир пережил массовое вымирание в позднем ордовике.

“Это был совсем другой мир. Климат был абсолютно другим – это был теплый период, а уровень CO2 был очень высоким”, - говорит научный руководитель в отделе наук о Земле Музея естественной истории Великобритании Ричард Твитчетт.

В этот период вы не увидели бы никаких животных, деревьев или цветов на суше, там почти не было никакой растительности.

“Если земля и была зеленой, то она была зеленой от водорослей, в лучшем случае — у нас просто нет доказательств того, что там было что-то похожее на растительность. И поэтому, конечно, у нас нет животного сообщества, поскольку нечего есть”, - рассказывает Твитчетт.

Но такое описание вряд ли согласуется с описание ордовика в учебниках по палеогеологии. Этот 45-миллионный период характеризовался невероятным процветанием биоразнообразия. Но где же была вся эта жизнь?

Вся она была сконцентрирована под поверхностью океана: множество странных существ, которые меняли свой внешний облик с невиданной ранее скоростью. Ученые называют этот период Великое событие биоразнообразия ордовика.

“В это время эволюция проводила множество экспериментов”, - говорит Твитчетт.

Странные морские существа имели в своем распоряжении всю экосистему, и использовали ее сполна. Животные, которых можно увидеть в наши дни, такие как морские звезды, морские ежи, кораллы, развились именно в тот период.

Конец для ордовикской эры был весьма странным. К массовому вымиранию не были причастны извержения вулканов, падение астероида и так далее. Ученые говорят, что позднеордовикское массовое вымирание следует рассматривать как серию мини-вымираний, за которыми последовало крупное уничтожение в конце.

“Сейчас этот период часто разделяют на два основных события. Вначале Земля остыла, а потом снова нагрелась”, - отмечает эксперт.

Конец ордовика начался с того, что климат на Земле стал холоднее, и судя по всему, успех современных видов привела к краху древних существ.

“Существует гипотеза, что именно эволюция некоторых растений на суше вызвала сокращение CO2. И это спровоцировало оледенение в конце ордовика”, - добавляет ученый.

Немногим растениям удалось выбраться на сушу, но те мхи и сорняки, которые это сделали, изменили целую планету. Они прорастали на скалах и этого было достаточно, чтобы камень начал разрушаться и выветриваться, создавая почву, усиливая поглощение CO2 из атмосферы.

Также на ситуацию с внезапным похолоданием могли повлиять и геологические факторы. Дело в том, что примерно в это же время суперконтинент Гондвана смещалась к Южному полюсу.

“Вполне возможно, что на самом деле часть похолодания могла быть вызвана именно этим. Даже если небольшие изменения происходили каждый год, к примеру, выпадал снег и образовывался лед. Тогда вы бы получили эффект альбедо, когда белые отражающие поверхности на планете отражают больше солнечного света и тепловой энергии”, - добавляет ученый.

Как только ситуация стабилизировалась, планета снова начала нагреваться. В этот раз видам, которые приспособились к холоду, пришлось столкнуться не только с жарой, но и нехваткой кислорода. Океаны в тот момент подверглись масштабной деоксигенации.

Почему океаны потеряли свой кислород, остается загадкой. Ученые предполагают, что цветение водорослей из-за потепления, вытянуло кислород из воды. Также это могло быть результатом возросшего вулканизма, когда лава текла в океаны, наполняя их минералами, которые требовали кислорода.

В результате на Земле вымерли около 60% родов и почти 85% видов. С точки зрения чистой смертности это событие стоит практически особняком в учебниках истории — единственное событие, которое превзойдет его, — это массовое вымирание в конце пермского периода, которое произойдет примерно 200 миллионов лет спустя.