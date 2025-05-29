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В Литве в прошлом году число киберинцидентов выросло на 63% 0 321

Техно
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
В Литве в прошлом году число киберинцидентов выросло на 63%
ФОТО: LETA

В Литве в прошлом году было зарегистрировано на 63% больше киберинцидентов, чем в 2023 году, свидетельствует отчет о состоянии национальной кибербезопасности за прошедший год, пишет LETA со ссылкой на BNS.

"Рост не связан с повышенным уровнем угроз, а скорее с возросшей осведомленностью общества и лучшим пониманием того, что о киберинцидентах необходимо сообщать", - говорится в отчете.

Национальный центр кибербезопасности (НЦК) в прошлом году зарегистрировал 3874 киберинцидента по сравнению с 2378 случаями в 2023 году, указывается в документе, подготовленном Министерством обороны Литвы совместно с другими учреждениями.

В нем отмечается, что большинство инцидентов были признаны незначительными или умеренными, однако три случая были квалифицированы как значимые.

Эти значимые инциденты были связаны с поддерживаемыми из-за рубежа группами, которые взламывали сети организаций, стремясь к достижению долгосрочных целей, например, шпионажу.

По данным НЦК, чаще всего киберинциденты в Литве вызываются злонамеренным использованием методов социальной инженерии с целью получения конфиденциальных данных. Такие случаи составили 59% от общего числа зарегистрированных киберинцидентов в прошлом году, тогда как в 2023 году их доля составляла 38%.

Департамент стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы указал, что враждебная информационная активность, направленная против страны в прошлом году, в основном была обусловлена продолжающейся войной России против Украины.

Армия заявила, что главным источником этих угроз стали представители режимов России и Беларуси, политическое и военное руководство этих стран, а также государственные СМИ.

В отчете отмечается, что по мере продолжения российского вторжения в Украину усилились дезинформационные усилия, направленные против поддержки Украины со стороны Литвы. В распространяемых сообщениях НАТО изображалась как агрессивный военный блок, а Литва — как русофобское государство. Враждебные силы, связанные с Россией и Беларусью, также пытались дискредитировать усилия Литвы в сфере обороны и преуменьшить значение размещения немецкой бригады.

Армия также зафиксировала новую тенденцию, проявившуюся в прошлом году — нагнетание страха и запугивание в информационном пространстве. По сравнению с 2023 годом, заметно увеличилось количество сообщений о возможной Третьей мировой войне или ядерном конфликте.

Ожидается, что в этом году информационное давление останется высоким, а государственно контролируемые или находящиеся под влиянием государства силы продолжат попытки дискредитации Вооруженных сил Литвы и НАТО, а также будут использовать нарративы о "коллективном Западе" для оправдания своих действий в физическом мире.

Отчет о состоянии национальной кибербезопасности — это ежегодный обзор ситуации в сфере кибербезопасности в Литве. Его подготавливает Министерство обороны Литвы в сотрудничестве с НЦК, полицией, Государственной инспекцией по защите данных, Регулятором связи и Департаментом стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы.

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#литва #кибербезопасность
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