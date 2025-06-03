Технология может быть использована в будущих переговорах по контролю над вооружениями.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщает: КНР представил первую ИИ-систему для распознавания ядерных боеголовок, способную отличать реальные ядерные боеголовки от макетов без раскрытия их конструкции — технология «может быть использована для контроля над вооружениями»

Система объединяет методы ядерной физики и машинного обучения. С помощью моделирования были созданы миллионы виртуальных компонентов - как с оружейным ураном, так и с имитирующими материалами. Алгоритм обучался на характеристиках нейтронного излучения, позволяющих с высокой точностью определить, содержит ли объект активный заряд.

Для защиты засекреченной информации между системой и боеголовкой устанавливается полимерный экран, блокирующий геометрию объекта, но пропускающий радиационные сигналы. Это позволяет системе определять подлинность без раскрытия технических данных.

Система разрабатывалась командой ученых из Китайского института атомной энергии (CIAE) - ключевым научным подразделением Китайской государственной ядерной корпорации (CNNC).

Технология может быть использована в будущих переговорах по контролю над вооружениями, однако вызывает споры в связи с рисками утечек и участием ИИ в сфере стратегических вооружений.