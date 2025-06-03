Baltijas balss logotype

Приложение YouTube перестало работать на миллионах iPhone по всему миру 0 704

Техно
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Приложение YouTube перестало работать на миллионах iPhone по всему миру

Видеохостинг YouTube обновил клиентское приложение для iOS до версии 20.22.1, для установки и запуска которого теперь требуется, чтобы на устройстве использовалась iOS 16 или более поздняя версия мобильной платформы.

В связи с этим у ряда старых моделей смартфонов iPhone больше нет совместимости с приложением YouTube, пишет MacRumors.

Речь идёт о моделях iPhone, операционную систему которых нельзя обновить выше версии iOS 15, в том числе iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также это касается плеера iPod touch 7, на котором тоже не будет работать обновлённое приложение YouTube.

Также сообщается, что для обновлённого приложения YouTube для iPad теперь требуется, чтобы на устройстве была установлена iPadOS 16 или более поздняя версия. В связи с этим приложение YouTube больше не поддерживается моделями планшетов iPad Air 2 и iPad mini 4.

Пользователи вышеперечисленных устройств по-прежнему смогут получить доступ к YouTube через веб-браузер, посетив сайт m.youtube.com, но по функциональности этот вариант уступает фирменному приложению видеохостинга.

Читайте нас также:
#iphone
3
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 393
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 347
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 938
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 291

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 13
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 20
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 17
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 33
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 31
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 13
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 20
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео