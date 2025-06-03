Приложение YouTube перестало работать на миллионах iPhone по всему миру

Видеохостинг YouTube обновил клиентское приложение для iOS до версии 20.22.1, для установки и запуска которого теперь требуется, чтобы на устройстве использовалась iOS 16 или более поздняя версия мобильной платформы.

В связи с этим у ряда старых моделей смартфонов iPhone больше нет совместимости с приложением YouTube, пишет MacRumors.

Речь идёт о моделях iPhone, операционную систему которых нельзя обновить выше версии iOS 15, в том числе iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также это касается плеера iPod touch 7, на котором тоже не будет работать обновлённое приложение YouTube.

Также сообщается, что для обновлённого приложения YouTube для iPad теперь требуется, чтобы на устройстве была установлена iPadOS 16 или более поздняя версия. В связи с этим приложение YouTube больше не поддерживается моделями планшетов iPad Air 2 и iPad mini 4.

Пользователи вышеперечисленных устройств по-прежнему смогут получить доступ к YouTube через веб-браузер, посетив сайт m.youtube.com, но по функциональности этот вариант уступает фирменному приложению видеохостинга.