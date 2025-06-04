Это невероятно: фонтаны древних инков до сих пор служат латиноамериканцам

Инки, в силу суровых природных условий своей родины, андского высокогорья, испытывали некоторые проблемы с ведением сельского хозяйства. Одной из главных задач для них являлась добыча воды и орошение террас и полей. Важность водных ресурсов отразилась и в религиозной сфере: некоторые святилища и религиозные объекты (священные камни и особые постройки) были посвящены культу воды.

Эти трудности заставили инков довести техническую сложность земледелия, как выразился первооткрыватель Мачу-Пикчу Х. Бингем, до "примечательной крайности". Во множестве горных святилищ, императорских резиденций и поселений были построены различные ирригационные системы, включавшие в себя каналы, фонтаны и бассейны. Эти каналы могли быть как просто вырыты в земле, так и построены из знаменитой инкской каменной кладки. Вода из рек и горных источников стекала по ступенчатым конструкциям и орошала террасы.

Как уже было сказано раннее, вода играла и важную роль в религиозной жизни инков. Поэтому ирригационные системы соединялись не только с террасами, но и с различными храмами и священными бассейнами для проведения ритуалов омовения. Например, в том же Мачу-Пикчу встречаются особые постройки, пакчи, представляющие собой каменные квадратные конструкции со стенами и одним входом. Они также имели отдельный фонтан и ниши для омовения. Такие сложные системы каналов и ритуальных ванн встречаются не только в Мачу-Пикчу, но и в принципе во всей так называемой "Cвященной долине" близ Куско, включающей в себя памятники Писак, Тамбо-Мачай, Типон, Ольянтайтамбо и др.

Постройки, указывающие на верования, связанные с водой, присутствуют и в других регионах бывшего инкского государства. Например, памятник Инка-Каранки в Эквадоре включает в себя т. н. "бассейн Атуальпы". Согласно хронисту Хуану де Бетансосу в нём проводил священное омовение во время своей свадьбы последний правитель империи инков, Атуальпа.