Неожиданно, но дроны были бы лучше: «скорая помощь» представила новый транспорт

На своей странице в Твиттере/Х глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле представила новый служебный транспорт. Это выкрашенный в цвета "скорой"... самокат.

"Идем вперед. Правильнее сказать - катимся", - прокомментировала Ципуле опубликованную фотографию.

Правда, Ципуле упрекнули за то, что она не надела шлем и потому служит плохим примером обществу.

Зачем подобное новшество? Подобные самокаты позволят медикам быстро объезжать пробку или столпотворение людей на больших праздниках и фестивалях. Для обычных дежурств они использоваться не будут, пояснила глава службы.