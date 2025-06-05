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Неожиданно, но дроны были бы лучше: «скорая помощь» представила новый транспорт 0 531

Техно
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Неожиданно, но дроны были бы лучше: «скорая помощь» представила новый транспорт

На своей странице в Твиттере/Х глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле представила новый служебный транспорт. Это выкрашенный в цвета "скорой"... самокат.

"Идем вперед. Правильнее сказать - катимся", - прокомментировала Ципуле опубликованную фотографию.

Правда, Ципуле упрекнули за то, что она не надела шлем и потому служит плохим примером обществу.

Зачем подобное новшество? Подобные самокаты позволят медикам быстро объезжать пробку или столпотворение людей на больших праздниках и фестивалях. Для обычных дежурств они использоваться не будут, пояснила глава службы.

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#транспорт #скорая помощь
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