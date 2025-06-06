ИИ впервые превзошёл человека в гонке дронов

Группа учёных Делфтского технического университета (Нидерланды) отметила знаменательное событие в области дронов на автопилоте — управляемый искусственным интеллектом летательный аппарат впервые смог обойти пилотов-людей на международном соревновании.

Это случилось на состязании A2RL Drone Championship 2025 в Абу-Даби.

В большом крытом помещении в столице ОАЭ прошли два престижных мероприятия, посвящённых гонкам дронов. В Falcon Cup Finals друг с другом соревновались пилоты-люди. А на A2RL Drone Championship демонстрировались самые быстрые дроны, управляемые ИИ.

В гонке A2RL Grand Challenge состязались лучшие пилоты-люди с самыми быстрыми навигационными системами ИИ. Абсолютным победителем вышел аппарат, созданный инженерами из Нидерландов.

Залогом их успеха стал прошедший тонкую настройку ИИ, «способный к эффективному управлению за доли секунды». Состязание проходило на извилистой трассе, где дроны разгонялись до 95,8 км/ч — на таких скоростях каждое движение должно быть отточенным, а ошибки недопустимы.

Дроны с ИИ-навигаторами имели некоторые технические ограничения — в их распоряжении была только одна камера и один датчик движения, чтобы уравнять шансы с людьми. Создатели навигационных систем были также ограничены по времени, вычислениям и объёмам энергии.

Важным нововведением при разработке дрона стала глубокая нейросеть, которая отправляла команды не на контроллер, которым обычно пользуется человек, а прямо на двигатели машины. Такой механизм помог создать очень эффективную модель ИИ, которой было достаточно ограниченного числа датчиков на борту дрона.

Более того, эта технология позволила подойти к «пределам физических возможностей системы». Достижение может отразиться на практическом применении не только дронов, но и других машин с автономной навигацией, включая роботов и автомобили.