Министерство финансов РФ одобрило запрошенное Роскосмосом финансирование национального проекта по освоению космоса в размере 4,5 триллиона рублей (45 миллиардов евро). Об этом сообщил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) в Нижнем Новгороде гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Также глава госкорпорации рассказал, какие программы войдут в состав нацпроекта.

В частности, отметил он, нацпроект предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Тажке, по его словам, Россия развернет на орбите более ста спутников для управления беспилотниками. Точность отечественной навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании «Бюро 1440», отметил Баканов.

Три аппарата миссии «Рассвет-1» были выведены на орбиту высотой 588,4 км с наклонением 98° на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» 27 июня 2023 года. Аппараты штатно отделились от разгонного блока, выполнили циклограмму полёта и перешли под управление ЦУП «Бюро 1440» (собственный наземный сегмент на этапе экспериментальных пусков включал 5 станций слежения, распределённых по территории России). Миссия была предназначена для экспериментальной проверки ключевых технологий и компонентов спутников в различных сценариях. Аппараты миссии «Рассвет-1» были разработаны всего за 3 года. Их масса была практически идентична массе ПС-1 — около 80 кг.

Три аппарата миссии «Рассвет-2» были запущены в ночь 16—17 мая 2024 года с космодрома «Плесецк». За счёт обновлённой полезной нагрузки и новых приборов аппараты стали вдвое больше спутников первой миссии. На них были установлены разработанные «Бюро 1440» терминалы лазерной связи и аппаратура для спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN. В ходе миссии «Бюро 1440» отработало технологию связи по протоколу 5G (в компания заявили, что преодолели эффект Доплера и задержки в канале связи между абонентским терминалом и спутником, который двигался на скорости 27 000 км/ч на высоте 800 км). В ходе испытаний межспутниковой лазерной связи было проведено 14 тестов на дистанции 30—220 км, всего было передано 1,5 Тб данных (максимальный объём за один сеанс — 450 Гб без повреждённых пакетов).