Baltijas balss logotype

Частный русский инвестор «Бюро 1440» запустит 886 спутников весом 80 кг 0 660

Техно
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Миниатюрный "Рассвет" по очертаниям - совсем как взрослый.

Миниатюрный "Рассвет" по очертаниям - совсем как взрослый.

Ответ Илону Маску получается несколько растянутым по времени.

Министерство финансов РФ одобрило запрошенное Роскосмосом финансирование национального проекта по освоению космоса в размере 4,5 триллиона рублей (45 миллиардов евро). Об этом сообщил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) в Нижнем Новгороде гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Также глава госкорпорации рассказал, какие программы войдут в состав нацпроекта.

В частности, отметил он, нацпроект предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Тажке, по его словам, Россия развернет на орбите более ста спутников для управления беспилотниками. Точность отечественной навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании «Бюро 1440», отметил Баканов.

Три аппарата миссии «Рассвет-1» были выведены на орбиту высотой 588,4 км с наклонением 98° на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» 27 июня 2023 года. Аппараты штатно отделились от разгонного блока, выполнили циклограмму полёта и перешли под управление ЦУП «Бюро 1440» (собственный наземный сегмент на этапе экспериментальных пусков включал 5 станций слежения, распределённых по территории России). Миссия была предназначена для экспериментальной проверки ключевых технологий и компонентов спутников в различных сценариях. Аппараты миссии «Рассвет-1» были разработаны всего за 3 года. Их масса была практически идентична массе ПС-1 — около 80 кг.

Три аппарата миссии «Рассвет-2» были запущены в ночь 16—17 мая 2024 года с космодрома «Плесецк». За счёт обновлённой полезной нагрузки и новых приборов аппараты стали вдвое больше спутников первой миссии. На них были установлены разработанные «Бюро 1440» терминалы лазерной связи и аппаратура для спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN. В ходе миссии «Бюро 1440» отработало технологию связи по протоколу 5G (в компания заявили, что преодолели эффект Доплера и задержки в канале связи между абонентским терминалом и спутником, который двигался на скорости 27 000 км/ч на высоте 800 км). В ходе испытаний межспутниковой лазерной связи было проведено 14 тестов на дистанции 30—220 км, всего было передано 1,5 Тб данных (максимальный объём за один сеанс — 450 Гб без повреждённых пакетов).

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 394
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 347
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 938
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 291

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 14
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 23
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 25
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 19
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 35
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 34
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 14
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 23
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео