Названа частая ошибка владельцев смартфонов 0 645

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названа частая ошибка владельцев смартфонов
ФОТО: Unsplash

Привычку класть смартфон экраном вверх назвали вредной. Почему?

Авторы портала BGR назвали распространенную привычку класть смартфон экраном вверх вредной. Материал доступен на сайте медиа.

Журналисты издания отметили, что многие владельцы смартфонов привыкли класть свои устройства экраном вверх, когда они ими не пользуются. Специалисты назвали такое размещение девайса ошибочным и объяснили, почему телефон предпочтительнее класть экраном вниз.

В материале говорится, что расположенный на горизонтальной поверхности экраном вниз телефон лучше защищен от повреждений: «Если что-то упадет сверху, пока устройство лежит на экране, дисплей будет в порядке». Также при таком размещении основная камера устройства не соприкасается с поверхностью и меньше царапается.

«Расположение телефона вниз экраном также дает небольшой бонус — экономию заряда батареи», — отметили журналисты. Они пояснили, что многие смартфоны с закрытым поверхностью стола или чем-то другим экраном не отображают входящие уведомления и прочую информацию.

«Вероятность того, что с вашим устройством что-то случится, пока оно спокойно лежит, довольно мала, однако это не значит, что вам не следует проявлять бдительность в вопросах его защиты», — подытожили авторы BGR.

#технологии #смартфоны #журналистика
