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Пилот, летавший на Boeing 40 лет, предсказал катастрофу Air India 0 1171

Техно
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Пилот, летавший на Boeing 40 лет, предсказал катастрофу Air India

Ветеран гражданской авиации считает, что масштабная трагедия для Boeing была лишь вопросом времени.

Ветеран гражданской авиации, проработавший пилотом Boeing более 40 лет, заявил, что его не удивила катастрофа самолёта Air India, унесшая жизни 241 человека.

«Я не удивлён. Это должно было случиться», — публикует британское издание Express мнение Росса Эймера, пилота на пенсии, работавшего в таких авиакомпаниях, как United Airlines с 1964 по 2004 год. Он прокомментировал крушение Boeing 787 Dreamliner, направлявшегося из индийского Ахмадабада в лондонский Гатвик.

Судя по опубликованным видеозаписям, самолёт упал практически сразу после взлёта и вскоре превратился в огненный шар. Последний радиосигнал был передан через несколько секунд после отрыва от земли. По словам Эймера, «самолёт буквально провалился сквозь землю».

«787 — это, возможно, самая передовая технология в гражданской авиации. Но даже у самых современных машин могут быть критические сбои. Мы не знаем точно, что произошло, но есть версия, что причиной могла стать потеря тяги при максимальной загрузке», — отметил он.

Проблемы у Boeing продолжаются

Эта катастрофа стала первой для модели Boeing 787 с момента её коммерческого дебюта в 2011 году. Однако, как напоминает Guardian, ранее уже возникали проблемы с эксплуатацией отдельных бортов. Американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) неоднократно проводило расследования по техническим неисправностям.

Отдельное внимание было также уделено двигателям. «Возможно, на борту стояли двигатели Rolls-Royce Trent. Были некоторые разногласия по поводу самого этого двигателя и его некоторое время не эксплуатировали. У этой модели в прошлом были проблемы — коррозия, трещины. Не исключено, что одна из таких неисправностей могла сыграть роль», — сказал Эймер.

«Мы видели подобное раньше»

Пилот не стал делать поспешных выводов, но подчеркнул, что ситуация вызывает у него тревожные ассоциации. «Я видел первые видео с места происшествия. Я не хочу делать безответственные заявления, но учитывая историю технических сбоев 787, я не могу сказать, что это неожиданность».

Потеря доверия?

Отвечая на вопрос о возможной реакции общества, Эймер отметил: «Я понимаю людей, которые начинают бояться летать. Учитывая все катастрофы последних лет — от 737 MAX до нынешней трагедии — пассажиры теряют уверенность».

По предварительным данным, на борту находилось 159 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.

Пока официальные причины крушения не объявлены, расследование продолжается. Власти не исключают временной приостановки эксплуатации данной модели самолёта.

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#авиакатастрофа #мнения
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