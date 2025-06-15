Baltijas balss logotype

Я вижу, где они готовы «снюхать» еще 8 млн - эксперт о скандале на выборах 0 1108

Техно
Дата публикации: 15.06.2025
соцсети
Я вижу, где они готовы «снюхать» еще 8 млн - эксперт о скандале на выборах
ФОТО: LETA

ИТ-специалист Илмарс Пойканс, он же Neo, выдвинул в сети Х свою версию того, почему произошел сбой системы голосования на выборах. Портал tautaruna.nra.lv считает, что это "звучит криминально".

По его информации, долгое время ИТ-решения для выборов обеспечивала компания SOAAR. Однако в 2022 году после скандалов, которые тянутся вплоть до нынешних дней, сотрудничество с ней было прекращено.

Разбирая события на недавних муниципальных выборах, Пойканс пришел к следующему выводу:

"Они просто видят только деньги, которые можно "снюхать" :) Кажется так странно, что в 2022 году государство столь бескорыстно думало о ликвидации зависимости от SOAAR. Теперь похоже, что подлинная причина прозаична - возможность захапать деньги из еврофондов. Пока я нашел 8 миллионов, которые планируется растранжирить. В документе видны и уже потраченные в этом году 1,8 миллиона. В прошлом году - 2,2 миллиона. "На столе" лежат еще 4,1 миллиона.

P.S. Снова вовлечены Ernst & Young Baltic. Можно ли их послать туда же, куда крейсер "Москва"? :)"

К своему посту Пойканс приложил фотокопии фрагментов доклада "Об объеме информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, необходимых для обеспечения процесса выборов, и о долгосрочной перспективе".

Вот что ему пишут в комментариях:

  • Читаем внимательно: это не смета, это оценка консультантов, в том числе для тех этапов и функций, которых нет и часть из них, скорее всего, реализована не будет (э-выборы). Надо опираться на реальные затраты.

  • Пожалуйста, Илмарс, борись до конца. Может быть, ты можешь найти ИТ-специалистов, которые уже сейчас достаточно обеспечены и могли бы для своей страны сделать систему в подарок (как пожертвование). Это бы доказало, что можно избежать всего этого хапанья. А пока будем выступать за ручной подсчет, который предотвратит риск коррупции, сбоев и злонамеренности и для которого не понадобится почти никаких вложений в обучение работников комиссий на участках и Центризбиркома.

  • Они в самом деле планируют разработать модуль для интернет-голосования? Это будет конец латвийской демократии!

  • Не завидую руководству агентства цифрового развития. После выборов, скорее всего, согласно договорам нужно совершить окончательный расчет за разработки ИТ-решений. Что делать после скандала? Не платить - ИТ-конторы подадут в суд (так сказать, что заказали, то и получили), заплатить - соцсети сожрут.

  • Руководство E&Y исключительно любезно к правящей партии, уже издавна и в разных формах.

  • В тюрьму никого за это не посадят. Почему бы и дальше не продолжить так же?

Читайте нас также:
#закупки #скандалы #IT
2
0
0
1
4
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 400
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 350
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 942
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 293

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 28
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 71
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 75
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 92
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 119
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 78
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 28
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 71
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 75

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео