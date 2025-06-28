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PlayStation 5 начали течь под нагревом 0 343

Техно
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
PlayStation 5 начали течь под нагревом
ФОТО: Global Look Press

Жидкий металл в некоторых PlayStation 5 начал течь под высокой нагрузкой.

В консолях PlayStation 5 присутствует критический недостаток, связанный с перегревом устройств. Об этом на YouTube-канале Moore's Law Is Dead заявил основатель студии Alderon Games Мэтью Касселлс.

По словам Касселлса, жидкий металл, который используется в приставках Sony для охлаждения, может нагреться и отвалиться от платы с процессором. Известны случаи, когда буквально становящийся жидким металл стекал в нижнюю часть приставки. Конструктивный недостаток, как правило, проявляется у ранних версий PS5.

Мэтью Касселлс объяснил, что проблема была обнаружена во время тестирования PS5 под высокой нагрузкой. Частично неполадку можно устранить своевременной чисткой консоли. Специалист объяснил, что если жидкий металл отойдет от платы консоли, то приставка начнет перегреваться, также возможны случаи внезапного отключения.

В материале говорится, что чаще всего жидкий металл приходит в негодность, когда PS5 устанавливается вертикально. Касселлс заметил, что у пользователя нет возможности отслеживать температуру компонентов приставки с помощью программного обеспечения, что усложняет профилактику перегрева. Однако разработчик заметил, что в более новых версиях PS5 и продвинутой PS5 Pro конструкция системы охлаждения была улучшена.

В Sony пока никак не отреагировали на проблему.

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