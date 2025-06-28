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В популярных вейпах нашли тяжелые металлы 0 386

Техно
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
В популярных вейпах нашли тяжелые металлы
ФОТО: Unsplash

В одноразовых вейпах обнаружили высокие концентрации свинца и никеля.

Одноразовые вейпы известных брендов оказались опаснее, чем предполагалось. Исследование, опубликованное в журнале ACS Central Science (ACS CS), выявило в устройствах высокие концентрации тяжелых металлов, в десятки и сотни раз превышающие показатели обычных сигарет и других вейпов.

Ученые обнаружили, что с каждой затяжкой уровень таких токсичных элементов, как никель, свинец, медь, цинк и сурьма, увеличивается — иногда в тысячу раз в течение срока службы устройства. Причина — разрушение металлических спиралей и других внутренних деталей вейпа, соприкасающихся с жидкостью. В одном анализируемом устройстве было выявлено использование бронзы с содержанием свинца до 40 процентов — именно она стала основным источником загрязнения.

Наибольшую тревогу вызывают найденные канцерогенные формы никеля и сурьмы. При ежедневном использовании вейпов с их содержанием риски онкологических и неонкологических заболеваний, по расчетам, многократно превышают допустимые нормы. Концентрации свинца и никеля в некоторых случаях соответствовали вдыханию 19 пачек сигарет в день.

Исследователи подчеркивают: отсутствие регулирования и контрольной экспертизы внутренней конструкции вейпов приводит к беспрецедентному уровню токсикантов в продуктах. «Мы исследовали всего три марки, а на рынке — десятки. Если одна из них уже содержит опасные сплавы, масштабы проблемы могут быть огромными», — отмечают авторы.

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