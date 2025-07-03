Высоко сижу, далеко гляжу.
Результатом работы станет подробная трехмерная карта видимой части Вселенной.
Обсерватория имени Рубин в Чили обладает уникальными характеристиками: она оборудована 8,4-метровым оптическим телескопом и самой большой цифровой камерой в мире. Много лет астрономы и любители ждали первых снимков как величайшего события, ведь трехтонная камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей способна захватывать изображения участка неба площадью в 40 раз больше полной Луны за один снимок.
Перед обсерваторией имени Рубин стоит грандиозная задача: провести десятилетнее картографирование всего южного неба, получая около 20 терабайт данных каждую ночь.
Результатом работы станет подробная трехмерная карта видимой части Вселенной, включающая миллиарды галактик, звезд, астероидов, Млечный путь и другие объекты. Обсерватория продолжит миссию Веры Рубин: будет исследовать темную материю и темную энергию — через изучение распределения галактик и гравитационного линзирования.
Ожидается, что чилийская обсерватория позволит обнаружить в космосе астрономические объекты, которые никогда ранее не были замечены, и зафиксирует небесные тела, изменяющие свое положение или яркость, которые не видны другим телескопам.
Вера Рубин родилась в США 23 июля 1928 года и с детства увлекалась астрономией. Первые свои звезды она наблюдала с помощью домашнего телескопа, сделанного из картона — соорудить его Вере помог отец. Оба родителя поддерживали дочь в ее любви к науке. Так мать Веры убедила местного библиотекаря разрешить ей почитать научные книги для взрослых.
Затем были три университета и диссертация о скоплении галактик под руководством советского физика-теоретика Георгия Гамова. В ходе этой работы было сделано открытие: оказалось, галактики разбросаны по Вселенной не случайным образом, а находятся в особом скученном состоянии. Своими исследованиями Рубин изменила представления человечества о строении Вселенной.
Наибольшую известность Вера Рубин получила в 1970-х, когда вместе с Кентом Фордом обнаружила, что скорости вращения звезд на краях галактик не уменьшаются с удалением от центра галактики — вопреки всем известным законам физики. В то время как в планетарных системах скорости планет монотонно убывают по мере удаления от звезды — в соответствии с законами Кеплера, в галактиках скорости вращательного движения звезд и звездной материи по мере удаления от центра возрастают, достигая стабильного максимума, выяснила Рубин.
По расчетам ученых, если суммировать массу всего видимого вещества, галактики должны были бы разлететься в разные стороны. Пришлось предположить, что во Вселенной существует невидимая темная материя, которая создает дополнительное гравитационное притяжение.
Самой Вере Рубин этот вывод не понравился: «Если бы я могла выбирать, то предпочла бы, чтобы дальние гравитационные взаимодействия могли быть описаны модифицированными законами Ньютона. Мне это представляется более привлекательным, чем необходимость допущения неизвестного до сих пор вида элементарных частиц».
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