В странах ЕС хотят ограничить соцсети детям до 16 лет 0 59

Техно
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В странах ЕС хотят ограничить соцсети детям до 16 лет

Депутаты профильного комитета Европарламента в четверг одобрили предложение об усилении защиты несовершеннолетних в интернете, включая ограничение их доступа к соцсетям.

В отчете, принятом комитетом Европейского парламента по вопросам внутреннего рынка и защиты потребителей, законодатели рекомендовали вообще запретить детям в возрасте до 13 лет доступ к социальным сетям.

Для детей до 16 лет такой доступ возможен только с согласия родителей, говорится в предложении.

Также евродепутаты призвали к штрафам и запретам для платформ, которые нарушают правила блока по защите несовершеннолетних в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Чтобы ограничить доступ к вредоносному контенту, евродепутаты предлагают запретить для несовершеннолетних алгоритмы, основанные на взаимодействии, отключить функции, вызывающие зависимость, и запретить для детей механизмы, похожие на азартные игры.

Предложение будет вынесено на голосование всего Европарламента во время пленарного заседания с 24 по 27 ноября.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает ограничение соцсетей для детей и поручила группе экспертов до конца года представить отчет о мерах, которые можно принять на уровне ЕС.

