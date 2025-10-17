В четверг депутаты Европейского парламента предложили ввести более строгие правила защиты несовершеннолетних в интернете, включая установление на уровне всего блока минимального возраста 16 лет, с которого дети могут пользоваться социальными сетями и виртуальными "компаньонами" на базе искусственного интеллекта без согласия родителей.

В принятом комитетом Европарламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей докладе законодатели предложили запретить доступ к социальным сетям детям младше 13 лет, независимо от согласия на это родителей.

Депутаты Европарламента также призвали к введению штрафов и блокировке платформ, не соблюдающих правила ЕС по защите несовершеннолетних в соответствии с Актом о цифровых услугах. Авторы инициативы подчеркивают необходимость более строгих норм ЕС в отношении доступа к социальным сетям и усиленных мер безопасности для детей, использующих онлайн-сервисы.

В частности, чтобы ограничить доступ к вредоносному контенту, законодатели предлагают защитить детей от алгоритмов, основанных на вовлеченности, и запретить внедрение игровых механизмов, имитирующих азартные игры в играх для детей. В отчете также указано, что платформам следует запретить стимулировать участие несовершеннолетних в качестве инфлюенсеров.

Предложение, принятое в комитете крупным большинством голосов, будет вынесено на голосование в Европарламенте с 24 по 27 ноября.

Инициатива Европарламента отражает растущие усилия на уровне ЕС запретить использование социальных сетей детьми. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает такой шаг, а экспертной группе до конца года предстоит подготовить доклад о возможных мерах на уровне ЕС.

25 из 27 стран ЕС, а также Норвегия и Исландия в этом месяце подписали декларацию, поддержав планы фон дер Ляйен по изучению возможности законодательного установления в ЕС возраста цифровой зрелости и подчеркнув необходимость защиты несовершеннолетних в интернете.