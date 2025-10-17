Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европарламент предлагает запретить соцсети детям до 16 лет 0 49

Техно
Дата публикации: 17.10.2025
LETA
Изображение к статье: Европарламент предлагает запретить соцсети детям до 16 лет

В четверг депутаты Европейского парламента предложили ввести более строгие правила защиты несовершеннолетних в интернете, включая установление на уровне всего блока минимального возраста 16 лет, с которого дети могут пользоваться социальными сетями и виртуальными "компаньонами" на базе искусственного интеллекта без согласия родителей.

В принятом комитетом Европарламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей докладе законодатели предложили запретить доступ к социальным сетям детям младше 13 лет, независимо от согласия на это родителей.

Депутаты Европарламента также призвали к введению штрафов и блокировке платформ, не соблюдающих правила ЕС по защите несовершеннолетних в соответствии с Актом о цифровых услугах. Авторы инициативы подчеркивают необходимость более строгих норм ЕС в отношении доступа к социальным сетям и усиленных мер безопасности для детей, использующих онлайн-сервисы.

В частности, чтобы ограничить доступ к вредоносному контенту, законодатели предлагают защитить детей от алгоритмов, основанных на вовлеченности, и запретить внедрение игровых механизмов, имитирующих азартные игры в играх для детей. В отчете также указано, что платформам следует запретить стимулировать участие несовершеннолетних в качестве инфлюенсеров.

Предложение, принятое в комитете крупным большинством голосов, будет вынесено на голосование в Европарламенте с 24 по 27 ноября.

Инициатива Европарламента отражает растущие усилия на уровне ЕС запретить использование социальных сетей детьми. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает такой шаг, а экспертной группе до конца года предстоит подготовить доклад о возможных мерах на уровне ЕС.

25 из 27 стран ЕС, а также Норвегия и Исландия в этом месяце подписали декларацию, поддержав планы фон дер Ляйен по изучению возможности законодательного установления в ЕС возраста цифровой зрелости и подчеркнув необходимость защиты несовершеннолетних в интернете.

Читайте нас также:
#социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном
Изображение к статье: Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном
Определен механизм омоложения клеток крови
Изображение к статье: Определен механизм омоложения клеток крови
Tesla создала агрессивный беспилотник
Изображение к статье: Tesla создала агрессивный беспилотник
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Изображение к статье: Кадр: Immersive Realistic Gameplay / YouTube
Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получит русскую озвучку 116
Изображение к статье: В Windows нашли сотни уязвимостей
В Windows нашли сотни уязвимостей 163
Изображение к статье: Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения
Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения 693
Изображение к статье: Страны Балтии не входят в число наиболее часто подвергающихся кибератакам
Страны Балтии не входят в число наиболее часто подвергающихся кибератакам 35

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 16
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 6
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 90
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 10
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 36
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 16
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 6
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео