Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый документальный фильм подтверждает, что у Гитлера был микро пенис 2 765

Техно
Дата публикации: 13.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Новый документальный фильм подтверждает, что у Гитлера был микро пенис

Фильм "ДНК Гитлера: Blueprint of a Dictator" выходит на экраны Великобритании в эти выходные и, судя по всему, оправдывает знаменитую британскую песню времен Второй мировой войны, в которой высмеивался нацистский диктатор.

"У Гитлера есть только один мяч / Другой находится в Альберт-холле / Его мать, грязный ублюдок / Отрезала его, когда Гитлер был маленьким".

Так звучит британская частушка времен Второй мировой войны, исполняемая на мотив "Марша полковника Буги". Новый документальный фильм, который выйдет на экраны Великобритании в эти выходные, очевидно, придает песне дополнительную силу.

В документальном фильме канала Channel 4 "ДНК Гитлера: Blueprint of a Dictator" специалист по ДНК профессор Тури Кинг анализирует образцы, извлеченные из пятна крови, найденного на ткани дивана, на котором Гитлер покончил с собой.

Ученый не смог получить свежие образцы ДНК ни от одного из оставшихся в живых родственников Гитлера в Австрии и США, и полученные им образцы из пятна крови были проверены на мазке ДНК родственника Гитлера по мужской линии, ранее собранном бельгийским журналистом Жаном-Полем Малдерсом и историком Марком Вермереном. Анализ дал идеальное совпадение по Y-хромосоме и показал, что Гитлер был носителем мутации в гене PROK2.

Эта мутация тесно связана с синдромом Каллмана - генетическим заболеванием, которое может привести к задержке полового созревания и, в некоторых случаях, к микропенису. Мутация также обычно приводит к тому, что одно или оба яичка не развиваются нормально, что подтверждает слухи о том, что у нацистского диктатора отсутствовало яичко.

Обсуждая результаты исследования, Кинг сказал в интервью BBC Radio 4: "У меня есть замечательные коллеги из Института Пастера, которые обнаружили, что у него есть делеция в гене, который, как мы знаем, сильно связан с состоянием, известным как синдром Каллмана, характеризующимся низким уровнем тестостерона, аномальным развитием половых органов и в 5 - 10% случаев - микропенисом".

В другом месте документального фильма сообщается, что генетические маркеры показывают, что Гитлер имел склонность к антисоциальному поведению и что он не был евреем по происхождению, что развенчивает устойчивый миф.

Отец Гитлера, Алоис, был незаконнорожденным ребенком, и из-за неопределенности в отношении личности его отца возникла теория заговора, согласно которой дед диктатора был евреем.

Читайте нас также:
#история #нацизм #генетика #Гитлер #ДНК
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • 010725
    010725
    13-го ноября

    "Документальный фильм, снятый в Великобритании" - это такой-же мем, как и "британские учёные".

    3
    1
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Конечно,у Гитлера в подчинении не было ниодного еврея-это все теории заговора,да и Гитлер не еврей как и Путин,да и Левит латыш как Ринкевич,а кто против-тот сторонник теории заговора😀 Только есть данные Нюрнберга,где даже одному из повешенных поменяли табличку на его настоящие еврейские фамилию и имя. Глава ССГейдрих-еврей,тот,кто отвечал у Гитлера за уничтожение евреев на Восточных территориях,чтобы потом орать на всех углах про Холокост,Розенберг-этнический еврей из Эстонии... Наверное,все теория заговора..Еврейские нацисты все с ног на голову поставят.👽😈🔯

    4
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео