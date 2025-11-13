Фильм "ДНК Гитлера: Blueprint of a Dictator" выходит на экраны Великобритании в эти выходные и, судя по всему, оправдывает знаменитую британскую песню времен Второй мировой войны, в которой высмеивался нацистский диктатор.

"У Гитлера есть только один мяч / Другой находится в Альберт-холле / Его мать, грязный ублюдок / Отрезала его, когда Гитлер был маленьким".

Так звучит британская частушка времен Второй мировой войны, исполняемая на мотив "Марша полковника Буги". Новый документальный фильм, который выйдет на экраны Великобритании в эти выходные, очевидно, придает песне дополнительную силу.

В документальном фильме канала Channel 4 "ДНК Гитлера: Blueprint of a Dictator" специалист по ДНК профессор Тури Кинг анализирует образцы, извлеченные из пятна крови, найденного на ткани дивана, на котором Гитлер покончил с собой.

Ученый не смог получить свежие образцы ДНК ни от одного из оставшихся в живых родственников Гитлера в Австрии и США, и полученные им образцы из пятна крови были проверены на мазке ДНК родственника Гитлера по мужской линии, ранее собранном бельгийским журналистом Жаном-Полем Малдерсом и историком Марком Вермереном. Анализ дал идеальное совпадение по Y-хромосоме и показал, что Гитлер был носителем мутации в гене PROK2.

Эта мутация тесно связана с синдромом Каллмана - генетическим заболеванием, которое может привести к задержке полового созревания и, в некоторых случаях, к микропенису. Мутация также обычно приводит к тому, что одно или оба яичка не развиваются нормально, что подтверждает слухи о том, что у нацистского диктатора отсутствовало яичко.

Обсуждая результаты исследования, Кинг сказал в интервью BBC Radio 4: "У меня есть замечательные коллеги из Института Пастера, которые обнаружили, что у него есть делеция в гене, который, как мы знаем, сильно связан с состоянием, известным как синдром Каллмана, характеризующимся низким уровнем тестостерона, аномальным развитием половых органов и в 5 - 10% случаев - микропенисом".

В другом месте документального фильма сообщается, что генетические маркеры показывают, что Гитлер имел склонность к антисоциальному поведению и что он не был евреем по происхождению, что развенчивает устойчивый миф.

Отец Гитлера, Алоис, был незаконнорожденным ребенком, и из-за неопределенности в отношении личности его отца возникла теория заговора, согласно которой дед диктатора был евреем.