Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что Китай может обогнать США в гонке искусственного интеллекта, но США пока лидируют.

"Китай выиграет гонку искусственного интеллекта", – такое резкое заявление сделал генеральный директор Nvidia, американского производителя графических процессоров, Дженсен Хуанг на саммите Future of AI в начале ноября, цитирует ресурс 24tv.ua.

Эта фраза всколыхнула мир, ведь она прозвучала как предупреждение, что США рискуют потерять лидерство в сфере передовых технологий. Хуанг аргументировал, что Китай может обогнать США благодаря более низким затратам на электроэнергию и меньшим регуляторным ограничениям для индустрии ИИ. Он указал, что Запад, в частности США, "сдерживает себя цинизмом" и чрезмерными правилами, тогда как Пекин активно поддерживает своих технологических чемпионов – даже путем субсидирования энергоресурсов для дата-центров искусственного интеллекта.

Впрочем, после публикации интервью Хуанг оперативно смягчил свою позицию. Через несколько часов на официальной странице Nvidia в сети X (бывшем Twitter) появилось разъяснение от имени CEO: "Как я давно говорил, Китай отстаёт от Америки в сфере ИИ буквально на наносекунды. Крайне важно, чтобы Америка победила – для этого надо мчаться вперед и привлекать разработчиков по всему миру".

Таким образом руководитель Nvidia отметил, что США еще сохраняют преимущество, но им следует действовать быстро и объединять таланты глобально.

Ранее, выступая на конференции разработчиков в Вашингтоне, Хуанг прямо заявил: "Мы хотим, чтобы Америка выиграла эту гонку ИИ, без всяких сомнений... Но нам также нужно присутствовать в Китае, чтобы привлечь их разработчиков. Политика, из-за которой Америка теряет половину мировых специалистов по ИИ, не пойдет нам на пользу в долгосрочной перспективе".

Эти слова отсылают к экспортным ограничениям США – по мнению Хуанга, слишком жесткие запреты только отрежут американские компании от огромной базы китайских талантов и рынка, что в итоге может больше навредить самим США.

Гонка ИИ: новая "холодная война" технологий?

Борьба между США и Китаем за первенство в искусственном интеллекте часто сравнивается с гонкой вооружений времен холодной войны. Но на этот раз "оружием являются алгоритмы вместо атомов", как метко подчеркнули обозреватели Wall Street Journal.

Действительно, ставки невероятно высоки: кто установит лидерство в области ИИ, тот будет определять правила игры в мировой экономике, военном деле и даже в вопросах ценностей и свобод.

Китай подходит к этому системно. Пекин целенаправленно направляет ресурсы, субсидии и политическую волю на ускоренное внедрение искусственного интеллекта, и частные корпорации вынуждены действовать в фарватере государственной стратегии.

Зато в США экосистема развития ИИ более децентрализованная и рыночная: основной драйвер – частный сектор и открытая наука, тогда как правительству часто не хватает рычагов для координации усилий бизнеса и университетов на национальном уровне, пишет Atlantic Council. С одной стороны, это порождает невиданную динамику инноваций (именно в США возникли такие гиганты, как OpenAI или Google с их передовыми моделями), с другой – делает американскую систему менее сплоченной перед лицом государственной машины Китая.

Победитель этой гонки будет определять глобальные стандарты и нормы в сфере технологий. Будут ли доминировать ценности "авторитарной эффективности" или "демократического динамизма" – в значительной степени зависит от того, чья модель искусственного интеллекта станет господствующей.

Неслучайно Вашингтон уже не впервые поднимает вопрос этических норм использования ИИ: еще в 2021 году Пентагон выпустил руководящие принципы по "ответственному ИИ" в обороне, а более 50 стран поддержали декларацию о военном использовании искусственного интеллекта и автономии. Таким образом США стремятся возглавить не только технологическое, но и морально-правовое лидерство, чтобы будущие "умные" вооружения служили безопасности, а не стали неконтролируемой угрозой.

Оборонное измерение: ИИ на службе армии

Особенно ожесточенным является соперничество в военной сфере. Как Вашингтон, так и Пекин понимают, что искусственный интеллект способен в корне изменить характер вооруженных конфликтов. Речь не только о кибербезопасности или анализе разведданных – речь идет об автономных дронах, роботизированных платформах, системе поддержки боевых решений и высокоточном оружии, управляемом ИИ.

Военные стратеги США отмечают уроки войны в Украине, где относительно простые беспилотники и роботизированные системы продемонстрировали высокую эффективность.

В 2023 году Пентагон запустил миллиардодоларовую инициативу Replicator – ускоренную программу, призванную уже создать тысячи беспилотных дронов и морских роботов с элементами искусственного интеллекта. Цель – компенсировать возможное численное преимущество Китая в военной технике, создав "рои" автономных систем, способных действовать без прямого человеческого управления и эффективно сдерживать противника, например, в случае угрозы Тайваню.

Китай, со своей стороны, тоже не стоит в стороне.

Так, Пекин активно вкладывается в беспилотные летательные аппараты, подводные дроны, системы слежения и наведения на базе ИИ. Также на военных парадах и выставках последних лет Китай демонстрирует образцы вооружений с элементами искусственного интеллекта – от роботизированных танков до дронов-смертников.

Хотя точные детали китайских военных программ засекречены, известно, что интеграция ИИ является частью официальной стратегии Народно-освободительной армии по "интеллектуализации" войска до 2030 года. Фактически речь идет о том, чтобы использовать алгоритмы для повышения скорости и эффективности командования, разведки, логистики и применения оружия.

Это вызывает беспокойство в Вашингтоне – тамошние "ястребы" предостерегают, что передача Пекину современных американских чипов или технологий ИИ может ускорить милитаризацию искусственного интеллекта Китаем. Один из конгрессменов даже приравнял продажу топовых ИИ-чипов Китаю к "поставке Ирану оружейного урана". Другими словами, чипы Nvidia в глазах некоторых американских политиков – не просто товар, а стратегический ресурс, от которого зависит военный баланс сил.

В чем суть гонки ИИ и чем отвечает Запад?

На этот вопрос "24 Каналу" ответил Анатолий Храпчинский, украинский эксперт по военным технологиям, заместитель гендиректора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По мнению Храпчинского, важно понять контекст заявления Хуанга об опережении Китаем США. Он говорит это не потому, что Соединенные Штаты проигрывают уже сейчас, а потому что таким образом поднимает приоритет отрасли внутри США и стимулирует государство и рынок активнее инвестировать в инфраструктуру вычислений, энергетику, дата-центры и оборонные ИИ-программы. Это стратегические действия с его стороны, условно: "Чтобы сохранить технологическое лидерство, мы должны инвестировать сейчас", утверждает Храпчинский.

Что касается самой Nvidia, то сегодня она контролирует не просто чипы, а контролирует платформу, то есть и железо (GPU), и программные инструменты (CUDA, библиотеки для ИИ), и целые цепи развертывания вычислений.

"Это дает ей глобальное влияние. Но есть слабые места, сильная зависимость производства от Тайваня (TSMC), экспортные ограничения США на Китай и быстрый рост конкурентов, включая собственных гигантских клиентов, которые создают свои чипы. Если рынок постепенно перейдет от "гигантских моделей в гигантских дата-центрах" до миллионов малых автономных моделей на краю (дроны, авто, боевые системы), монополия NVIDIA может быть подорвана", – добавляет эксперт.

"Возвращаясь к ИИ, важно трезво понимать, реального "интеллекта" в машинах пока нет. То, что мы называем ИИ, – это большие статистические модели, которые учатся на массивах данных и делают прогноз вероятного следующего действия или ответа. Это алгоритмическая оптимизация, а не мышление", - отметил специалист.

Храпчинский приводит простой пример – баллистический калькулятор ПВО. Он получает данные о скорости, курсе и высоте цели, учитывает физику, ветер, погрешности датчиков и считает точку перехвата.

"Он не "понимает" ракету или пространство, а вычисляет по заданным правилам. Современные ИИ-модели делают то же самое, им дают данные и способ обработки, они находят закономерности и формируют прогноз, но не осознают содержания, намерений или контекста, – объясняет эксперт. – Поэтому мы не создали "ум". Мы создали очень мощные инструменты прогнозирования, которые имитируют интеллект".

Но тем не менее, эти инструменты уже дают огромное военное, экономическое и политическое преимущество тем, кто их контролирует, считает собеседник.

"Поэтому борьба за инфраструктуру ИИ, это о том, кто будет иметь более быстрый анализ, более точное наведение, более эффективную логистику и лучшую интеллектуальную поддержку решений. А не о "роботы захватят мир". Именно поэтому Хуанг и его компания нажимают на тему "ИИ и Китай" – не чтобы констатировать поражение, а чтобы ускорить индустриальную мобилизацию. И поэтому Nvidia активно инвестирует в такие проекты, как сотрудничество с Nokia, где компании разрабатывают ИИ-платформы для будущих телекоммерческих сетей 6G. Это формирование нового плацдарма, интеллектуальных сетей, сочетающих вычисления, связь и искусственный интеллект, создавая базу для оборонных и гражданских систем следующего поколения", - подчеркнул эксперт.

Две стратегии: США и Китай

В гонке ИИ огромную роль играют аппаратные ресурсы – прежде всего мощные полупроводниковые чипы для обучения моделей и обработки данных. США сегодня являются бесспорным лидером в дизайне и производстве самых продвинутых ИИ-чипов – компания Nvidia контролирует более 90% этого рынка.

Однако Китай является главной производственной площадкой для мировой электроники и стремится к технологической самостоятельности. Осознавая, что вычислительная мощь прямо конвертируется в прогресс ИИ, администрация Дональда Трампа усилила экспортный контроль, чтобы ограничить доступ Пекина к передовым чипам.

В октябре и ноябре 2025 года Вашингтон запретил поставлять в Китай новейшие графические процессоры Nvidia серии Blackwell – те самые, что являются "мозгом" современных систем искусственного интеллекта. Трамп публично заявил, что только американские компании должны иметь доступ к мощным ИИ-чипам, чтобы сохранить преимущество США. В то же время для союзников, таких как Южная Корея, сделаны исключения – например, Сеул получил партию из 260 тысяч чипов Blackwell для собственных нужд.

А вот Пекину, по словам Трампа, придется ограничиться разве что упрощенными версиями процессоров, и то если Китай изменит свое отношение: сейчас же отношения такие, что сама Nvidia даже не подает заявки на экспортные лицензии – китайские власти ясно дают понять, что пока компании там "не рады".

Стратегия США очевидна – придержать "козырные" технологии у себя, чтобы соперник не мог прыгнуть вперед. Однако Дженсен Хуанг и многие другие представители индустрии предостерегают, что такой подход может дать обратный эффект. Если Китай не сможет покупать лучшие американские GPU, он будет вынужден вкладывать еще больше ресурсов в развитие собственных чипов. В краткосрочной перспективе ограничения замедлят китайские проекты ИИ, но в то же время будут стимулировать Пекин к самостоятельности.

Хуанг объясняет: лишенные доступа к Nvidia, китайские технологические гиганты начнут массово закупать местные альтернативы, инвестируя в своих производителей чипов и ускоряя локальные R&D и инновации. Более того, постепенно китайские компании уменьшат зависимость от проприетарного программного обеспечения Nvidia, что облегчит переход на собственные экосистемы ИИ. Иначе говоря, отказ Запада продавать технологии подталкивает Китай к импортозамещению, а следовательно – к потенциально большей технологической независимости в будущем.

В Вашингтоне понимают эти риски, но делают ставку на то, что разрыв технологического времени все же сработает в пользу США. Показательно, что параллельно с жесткими запретами Штатов, Китай также ввел свои ограничения: с осени 2023 года Пекин запретил использование иностранных (то есть американских) чипов NVIDIA в ключевых государственных дата-центрах и учреждениях. Обе супердержавы как бы отзеркаливают друг друга, пытаясь обезопасить свои цепи поставок и не "кормить" чужую экономику.

В результате к концу 2025 года доля Nvidia на китайском рынке упала практически до нуля. Хуанг называет это огромным ударом, ведь примерно пятая часть доходов Nvidia ранее приходилась на Китай. Для самой компании это миллиардные потери, а для США – сокращение прибылей, которые могли бы инвестироваться в новые разработки на американской земле. Поэтому глава Nvidia и бьет тревогу: по его мнению, Америка должна побеждать не запретами, а инновациями.

Кто придет первым к финишу, если он будет?

Вопрос о том, кто выиграет гонку ИИ, пока остается открытым. Несмотря на громкие слова Дженсена Хуанга, стоит заметить: на сегодня США сохраняют ряд важных преимуществ. В их активе – креативная экосистема стартапов, ведущие исследовательские университеты, доступ к союзникам и мировым рынкам капитала. Американские технологические гиганты задают тренды в генеративном ИИ, а brain drain (отток мозгов) со всего мира обеспечивает США постоянный приток талантливых инженеров.

С другой стороны, Китай имеет собственные козыри: огромные массивы данных, меньше ограничений по их использованию, государственную координацию усилий и волевое политическое решение стать лидером к 2030 году. Пекин уже сейчас опережает Вашингтон по количеству патентов в сфере ИИ и научных публикаций, а главное – не отстает во внедрении ИИ на практике, от фабрик до поля боя. Как отметили в Wall Street Journal, и США, и Китай в этой гонке одинаково движет не только стремление прогресса, но и страх перед отставанием. Поэтому обе страны сейчас жмут на газ до упора.

К счастью, пока что соревнование происходит преимущественно в экономической и научной плоскости, а не на реальном поле боя. Но если гонка ИИ действительно сравнима по значению с ядерным противостоянием ХХ века, ее результат будет определять мировой порядок на поколения вперед.

Победить в этом марафоне означает не просто получить технологическое преимущество, но и навязать свои стандарты, ценности и правила – от принципов конфиденциальности данных до допустимости автономного оружия. Американская стратегия сейчас сочетает два подхода: "сдерживание и опережение".

Сдерживать – значит тормозить прогресс соперника экспортными контролями и санкциями; опережать – инвестировать в собственные прорывные исследования, мобилизовать союзников и мировых разработчиков, формировать выгодные коалиции. Китай же делает ставку на "масштаб и интеграцию": мобилизует весь национальный потенциал – от госфинансирования до миллионов инженеров – и встраивает ИИ в экономику и армию максимально широким фронтом.

Какой из этих подходов окажется более успешным, мы увидим в следующие несколько лет. Возможно, гонка не будет иметь четкого финиша, ведь искусственный интеллект – не статическая цель, а постоянно движущаяся сфера. Однако уже очевидно, что ни Вашингтон, ни Пекин не собираются сбавлять обороты. Как сказал Дженсен Хуанг, Китай действительно "на несколько наносекунд позади", но это отставание может превратиться в преимущество, если Америка остановится или побоится рисковать.

Поэтому Штаты пытаются победить, бегут вперед, а Китай – воспользоваться каждой возможностью, как только Запад оступится. Гонка продолжается, и на кону – технологическое лидерство в мире и общая безопасность в эпоху искусственного интеллекта.