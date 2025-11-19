Новое исследование меняет понимание ледяных струй, вырывающихся из недр Энцелада, где находится подземный океан из жидкой воды. Там может скрываться внеземная жизнь, пишет Фокус.

Новое моделирование показывает, что струи, состоящие из твердых ледяных частиц и водяного пара, на Энцеладе теряют на 20–40% меньше массы, чем предполагалось ранее. Новые модели дают более точное представление о подземных условиях спутника Сатурна, которые будущие посадочные аппараты смогут исследовать напрямую. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Science Daily.

Начиная с 2005 года в течение нескольких лет зонд NASA "Кассини" изучал планету Сатурн и ее спутники. Одно из самых впечатляющих открытий было сделано на Энцеладе, ледяном спутнике Сатурна диаметром 500 км. Ученые обнаружили, что на Энцеладе существуют гейзеры, выбрасывающие в космос твердые ледяные частиц и водяной пар. Астрономы выяснили, что под ледяной поверхностью Энцелада скрывается океан из жидкой воды и эти струи содержат химические вещества, которые присутствуют в океане. Возможно, там существует внеземная жизнь.

Ученые создали новое моделирование струй на Энцеладе с использованием данных, собранных зондом "Кассини". Таким образом были получены более точные оценки количества выброшенного материала в космос. Новые данные важны для понимания внутренней активности Энцелада и планирования будущих миссий на спутник Сатурна, который будут искать там потенциальную жизнь.

Ученые сравнивают гейзеры на Энцеладе с извержением вулканов. Но в космос улетает не горячая лава, а холодные частицы и водяной пар.

Исследователи рассчитали ключевые характеристики струй Энцелада, такие как их плотность и скорость движения. Поскольку струи переносят вещество из недр спутника Сатурна в космос, они дают возможность понять, каким является подземный океан и какие там условия. Таким образом новое моделирование дает возможность заглянуть в недра Энцелада без необходимости бурить его ледяную поверхность.

NASA и Европейское космическое агентство планируют отправить специальные аппараты на Энцелад, которые смогут пробурить лед и достичь подземного океана. Измерение состава струй и количества переносимого ими материала дает ученым мощный косвенный способ изучения подземной среды Энцелада еще до того, как будут получены прямые данные с поверхности спутника Сатурна.

Фокус