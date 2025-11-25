Baltijas balss logotype
В Швейцарии создали крошечного робота-курьера для доставки лекарств по венам 0 84

Техно
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Швейцарии создали крошечного робота-курьера для доставки лекарств по венам

В Швейцарии учёные разработали микроскопического робота размером с песчинку, способного перемещаться внутри человеческого тела под управлением внешних магнитов.

Устройство может проходить по кровеносным сосудам, цереброспинальной жидкости и другим труднодоступным участкам организма, доставляя лекарства точно в очаг заболевания.

Технология уже успешно протестирована на свиньях, чья кровеносная система сродни кровеносной системе человека, а также в искусственных моделях сосудов человека из силикона. Утверждается, что разработка смягчает одну из главнейших проблем современной фармакологии — это серьёзные побочные эффекты препаратов, из-за которых до 70 % перспективных лекарств не проходят клинические испытания.

Швейцарский микроробот решает эту проблему, доставляя активное вещество только в нужную зону, минуя здоровые ткани и органы. Это позволяет значительно снизить токсичность терапии и повысить её эффективность даже при использовании сильнодействующих препаратов.

Система представляет собой шесть больших магнитов диаметром от 20 до 25 см. Микробот — это желатиновый шарик из тантала и наночастиц оксида железа, в который также включено лекарство. Шариком в магнитном поле можно управлять джойстиком, как в какой-нибудь игре с гонками по сложной трассе. При этом вместо трассы шарик с лекарством движется по кровеносным сосудам даже против течения крови, настолько сильно влекущее его поле. По адресу доставки капсула разрушается от внешнего импульса, и лекарство попадает преимущественно в целевую область организма.

По мнению авторов исследования, такие магнитные микророботы в будущем смогут радикально изменить подход к лечению онкологических, неврологических и других тяжёлых заболеваний. Технология открывает путь к созданию «умных» лекарств, которые будут воздействовать исключительно на поражённые клетки, практически полностью устраняя системные побочные эффекты.

#онкология #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
