Ремонт стартовой площадки на космодроме Байконур может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому ближайшие запуски российских космических кораблей на Международную космическую станцию (МКС), вероятно, будут перенесены, пишет Фокус.

27 ноября, после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" вместе с космическим кораблем "Союз МС-28", на стартовой площадке 31 космодрома Байконур произошла авария. Произошло обрушение кабины технического обслуживания космодрома. Хотя астронавты на борту "Союз МС-28", россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американец Кристофер Уильям, успешно прибыли на МКС. В результате аварии Россия осталась без доступа на МКС неопределенное время, пишет New Atlas.

Стартовая площадка 31 на космодроме Байконур является единственной, с которой Россия может отправлять на Международную космическую станцию астронавтов и грузы. Из-за аварии стартовую площадку нельзя использовать пока она не будет отремонтирована. Хотя у России есть еще космодромы, но, например, "Плесецк" находится на неподходящей широте для запусков космических кораблей на МКС, в "Восточный" не предназначен для запусков астронавтов на орбиту. Поэтому РФ не сможет некоторое время отправлять на МКС пилотируемые космические корабли "Союз" и грузовые корабли "Прогресс".

Кабина технического обслуживания представляет собой металлическую платформу размером 19,06 м × 16,92 м и весом 144 тонны, на которой расположены две подъемные платформы. При подготовке ракеты к пуску кабина технического обслуживания задвигается под ракету, а платформы поднимаются, обеспечивая доступ к двигателям первой и второй ступеней ракеты "Союз". Отсюда стартовая команда проводит все предстартовые операции с нижней частью ракеты.

После завершения предстартовой подготовки подъемные платформы опускаются, и кабина обслуживания по специальным рельсам перемещается в под стартовый стол. Там она фиксируется двумя замками.

27 ноября кабина технического обслуживания была перемещена под стартовый стол, но предварительное расследование показало, что, либо она не была надежно закреплена в нише, либо замки, удерживавшие ее в фиксированном положении, не выдержали нагрузки. В результате кабина обрушилась вниз с высоты 20 метров.

Кабина технического обслуживания, судя по фотографиям, получила серьезные повреждения, которые, по мнению экспертов, слишком значительные, чтобы можно было провести ремонт. Единственный способ возобновить запуски с площадки 31 — установить запасную кабину или построить новую. Недавно были изготовлены две аналогичные кабины техобслуживания, создание которых заняло около двух лет.

Согласно заявлению "Роскосмоса", есть все необходимые запасные части для восстановления стартового комплекса, и он будет отремонтирован в ближайшее время. Разные эксперты дают разные оценки возможных сроков восстановления площадки 31 на космодроме Байконур: от нескольких месяцев до трех лет.

Скорее всего точно будет перенесен запуск на МКС грузового корабля "Прогресс МС-33", запланированный на 21 декабря 2025 года. Поэтому астронавты на орбите не получат до конца года необходимых припасов и оборудования.

У "Роскосмоса" есть шанс восстановить площадку 31 до запуска пилотируемого космического корабля "Союз МС-29", который запланирован на 14 июля 2026 года, хотя вероятность переноса этой миссии также высока.

Пока ни "Роскосмос", ни NASA не публиковали никаких изменений в расписании полетов к МКС.

Теоретический Россия могла бы отправлять астронавтов и грузы с космодрома Куру Европейского космического агентства, расположенного в Южной Америке. Но РФ не может этого сделать из-за санкций, введенных в связи с вторжением в Украину.

Фокус