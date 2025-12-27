Baltijas balss logotype
Людям начнут пересаживать почки одного животного 0 219

Техно
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Людям начнут пересаживать почки одного животного
ФОТО: Freepik

Guardian: свиные почки превзойдут человеческие по качеству для трансплантации.

Свиные почки уже в ближайшем будущем могут заменить человеческие при трансплантации, более того, по качеству они будут даже лучше. Об этом пишет зарубежное издание Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health и хирурга Роберта Монтгомери.

Эксперты уверены, что благодаря генетической модификации риск отторжения у человека таких органов значительно снижается.

«Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь», — добавили в материале.

Предполагается, что шесть пациентов получат органы свиньи, которые были отредактированы на генном уровне в 10 местах, чтобы снизить риск отторжения.

В случае, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит дальнейшее расширение испытаний, то планируется провести еще 44 людям пересадку свиных почек.

#здравоохранение #медицина #технологии #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
