Свиные почки уже в ближайшем будущем могут заменить человеческие при трансплантации, более того, по качеству они будут даже лучше. Об этом пишет зарубежное издание Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health и хирурга Роберта Монтгомери.

Эксперты уверены, что благодаря генетической модификации риск отторжения у человека таких органов значительно снижается.

«Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь», — добавили в материале.

Предполагается, что шесть пациентов получат органы свиньи, которые были отредактированы на генном уровне в 10 местах, чтобы снизить риск отторжения.

В случае, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит дальнейшее расширение испытаний, то планируется провести еще 44 людям пересадку свиных почек.