У берегов Гренландии на глубине более 3,6 километра ученые обнаружили уникальную экосистему, сформировавшуюся вокруг массивных холмов из кристаллизованного метана. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific American.

Речь идет о так называемых гидратных холмах Фрейи — они расположены в Арктическом океане. Структуры состоят из замерзших газов и действуют как своеобразные «замороженные рифы». Они создают убежище для глубоководных организмов, которые адаптированы к экстремальным условиям. Например, низким температурам, полному отсутствию света и высокому давлению.

Открытие было сделано в рамках экспедиции Ocean Census Arctic Deep–EXTREME24 — во время работы использовали подводных роботов. Исследователи зафиксировали самые глубокие из известных на сегодняшний день газогидратных образований — на глубине 3640 метров. Помимо этого, установлено, что из холмов выходят метановые факелы, поднимающиеся на высоту до 3300 м в толще воды. Этот показатель — рекордный для подобных структур.