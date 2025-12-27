Baltijas balss logotype
У берегов Гренландии обнаружили глубинную экосистему 0 3115

Техно
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: У берегов Гренландии обнаружили глубинную экосистему

Scientific American: в Гренландии нашли экосистему на глубине более 3,6 км.

У берегов Гренландии на глубине более 3,6 километра ученые обнаружили уникальную экосистему, сформировавшуюся вокруг массивных холмов из кристаллизованного метана. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific American.

Речь идет о так называемых гидратных холмах Фрейи — они расположены в Арктическом океане. Структуры состоят из замерзших газов и действуют как своеобразные «замороженные рифы». Они создают убежище для глубоководных организмов, которые адаптированы к экстремальным условиям. Например, низким температурам, полному отсутствию света и высокому давлению.

Открытие было сделано в рамках экспедиции Ocean Census Arctic Deep–EXTREME24 — во время работы использовали подводных роботов. Исследователи зафиксировали самые глубокие из известных на сегодняшний день газогидратных образований — на глубине 3640 метров. Помимо этого, установлено, что из холмов выходят метановые факелы, поднимающиеся на высоту до 3300 м в толще воды. Этот показатель — рекордный для подобных структур.

Читайте нас также:
#Гренландия #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
