В 2026 году в Лондоне появятся беспилотные такси 0 83

Техно
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для Uber этот курс стал сознательным решением.

Для Uber этот курс стал сознательным решением.

Всё больше компаний переходят от экспериментов к реальным запускам.

Uber Technologies и Lyft по отдельности договорились о сотрудничестве с китайской Baidu для тестирования беспилотных такси в Великобритании, сообщает Bloomberg. Проект развивается довольно активно, так как сейчас на рынке автономных пассажирских перевозок развернулась жесточайшая конкуренция.

Как сообщил Uber, пилотная программа с использованием роботакси Baidu Apollo Go RT6 стартует в Лондоне в первой половине 2026 года. Ожидается, что коммерческий сервис в британской столице может быть запущен до конца того же года.

Lyft, в свою очередь, также планирует начать испытания в Великобритании в 2026 году. В тестах предполагается задействовать несколько десятков аналогичных автомобилей, если соответствующее разрешение выдадут регуляторы. Об этом генеральный директор Lyft Дэвид Ришер сообщил в публикации в социальной сети X.

Мировой рынок роботакси входит в фазу стремительного роста. Всё больше компаний переходят от экспериментов к реальным запускам, и темп этих процессов заметно ускоряется. В авангарде — китайские разработчики Baidu и WeRide, а также американская Waymo, входящая в структуру Alphabet.

Uber и WeRide уже вывели беспилотные такси на улицы Абу-Даби и теперь готовятся расширять присутствие в других странах Ближнего Востока. Baidu, в свою очередь, ведёт испытания сразу в нескольких странах — в Абу-Даби, Дубае и Швейцарии, постепенно расширяя географию проектов.

К этому движению присоединилась и Waymo. В этом месяце компания начала тестировать автономные автомобили в Лондоне, сделав ещё один шаг к выходу на европейский рынок.

Для Uber этот курс стал сознательным решением. В 2020 году компания отказалась от собственных разработок в сфере автономного вождения и переключилась на работу с внешними партнёрами — операторами роботакси. Генеральный директор Дара Хосровшахи в недавнем интервью Bloomberg Television заявил, что Uber намерена к концу следующего года запустить беспилотные сервисы более чем в десяти странах.

По тому же пути идут и другие игроки рынка. Lyft уже договорилась с Baidu о выводе роботакси на европейский рынок. А сервис Grab, работающий в странах Юго-Восточной Азии, выстраивает партнёрство с китайскими разработчиками WeRide и Momenta.

Впрочем, экономическая отдача от роботакси пока остаётся под вопросом. Публичные компании Pony AI и WeRide продолжают работать в убыток даже после выхода на биржу и привлечения дополнительного капитала.

#технологии #компании #автопром
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
