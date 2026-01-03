Baltijas balss logotype
Эти пять аэротакси в 2026 году изменят городской транспорт 0 258

Техно
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пробки в мегаполисах актуализируют новые средства сообщений.

Пробки в мегаполисах актуализируют новые средства сообщений.

Футуристическое видение превращается в осязаемую реальность.

Индустрия автономных аэротакси приближается к важнейшей вехе: к 2026 году сразу несколько компаний выходят на этап сертификации и коммерческого внедрения. Городская воздушная мобильность переходит от испытаний концептов к реальной эксплуатации, знаменуя переломный момент для глобальных транспортных систем. Эти новаторы формируют инфраструктуру, партнерские модели и регуляторные маршруты, которые определят облик воздушных перевозок на годы вперед. Совокупные усилия компаний ясно показывают: автономные аэротакси уже совсем рядом, превращая футуристическое видение в осязаемую реальность.

1. S4 Aircraft — Joby Aviation.

Компания Joby Aviation вывела 54 своих летательных аппарата на финальную стадию сертификации типа, став безусловным лидером гонки за одобрением Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Аэротакси S4 рассчитано на пилота и четырех пассажиров, развивает крейсерскую скорость до 320 километров в час и обладает дальностью полета около 160 километров.

t1.jpg

В первом квартале 2026 года Joby планирует запустить коммерческие пассажирские рейсы в Дубае, а позднее в том же году — расшириться на рынок США. Знаковый тестовый перелет, выполненный в ОАЭ в ноябре 2025 года, сделал Joby первым электрическим аэротакси, начавшим полеты в общем воздушном пространстве.

2. Midnight Aircraft — Archer Aviation.

Archer Aviation готовится к одновременному запуску операций в разных регионах мира, активно продвигаясь к получению ключевых сертификатов FAA. Ее аппарат Midnight оснащен 12 роторами, рассчитан на одного пилота и четырех пассажиров и уже продемонстрировал высокие показатели по скорости, высоте и продолжительности полета.

Midnight развивает крейсерскую скорость около 240 километров в час и способен выполнять миссии протяженностью примерно 160 километров. В ходе испытаний он установил рекорд, преодолев 90 километров за 31 минуту, а также поднялся на высоту 2100 метров, подтвердив операционную гибкость и диапазон применения.

t2.jpg

Компания планирует начать пассажирские рейсы в Абу-Даби в 2026 году, продолжая при этом процесс сертификации в США. По имеющимся данным, коммерческая эксплуатация может стартовать уже в начале 2026 года.

3. VX4 Aircraft — Vertical Aerospace.

Vertical Aerospace делает ставку на двойную технологическую стратегию, разрабатывая как полностью электрическую, так и гибридно-электрическую версии своего аппарата VX4. Полностью электрический вариант рассчитан на перевозку пяти–шести пассажиров и имеет дальность более 160 километров.

В 2024 году компания завершила первую фазу летных испытаний с пилотом, собрав обширный массив данных в ходе 20 полетов и по 70 контрольным точкам.

t3.jpg

При грузоподъемности около 1100 килограммов версия VX4 с увеличенной дальностью способна преодолевать до 1600 километров. Благодаря этому аппарат представляет интерес для самых разных отраслей — от обороны и здравоохранения до дальнемагистральной логистики.

4. Lilium Jet.

Компания Lilium делает ставку на региональную воздушную мобильность, а не на короткие городские маршруты, что выгодно отличает ее от большинства конкурентов на рынке аэротакси. Шестиместный Lilium Jet использует технологию канальных вентиляторов вместо открытых роторов, обеспечивая преимущества по уровню шума и эффективности.

t4.jpg

Первые поставки заказчикам ожидаются в 2026 году. Lilium Jet способен развивать крейсерскую скорость до 305 километров в час — в зависимости от конфигурации полета и нагрузки.

5. Wisk Aero Generation 6.

Wisk Aero — единственная компания, полностью ориентированная на автономные пассажирские полеты. Она разрабатывает свою платформу как полностью электрический четырехместный аппарат. На счету Wisk более 1600 полномасштабных испытательных полетов — это самый крупный и зрелый автономный тестовый парк в отрасли.

t5.jpg

Аппарат летает со скоростью до 220 километров в час, имеет дальность около 150 километров и выполняет полеты на высотах от 700 до 1200 метров.

Переход к коммерческой эксплуатации аэротакси в 2026 году станет одним из самых значимых этапов в развитии современного транспорта. Каждая из этих пяти компаний формирует собственное измерение будущего — через автономность, региональную мобильность или интеграцию в транспортную инфраструктуру.

#авиация #технологии #компании
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

