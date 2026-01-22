Baltijas balss logotype
Фишинг и «прощупывание»: в Латвии оценили характер кибератак на энергосистему 0 108

Техно
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фишинг и «прощупывание»: в Латвии оценили характер кибератак на энергосистему
ФОТО: Unsplash

До сих пор зафиксированные кибератаки на энергосистему являются "прощупыванием почвы", а не целенаправленными попытками повлиять на способность оператора электропередачи АО Augstsprieguma tīkls (AST) предоставлять услуги, сообщила агентству LETA представитель компании Лива Ягере.

Объём кибератак на энергетическую инфраструктуру с начала вторжения России в Украину увеличился в той же степени, как и в целом по стране. Фиксируется множество мошеннических и фишинговых попыток, которые бывают разными — от очень примитивных, легко распознаваемых, до более сложных, изощрённых и персонализированных, указали в компании.

AST также подчеркнула, что осознаёт риски кибератак и учится на опыте других стран, особенно Украины, где в 2015 и 2016 годах произошли серьёзные атаки, затронувшие услуги энергоснабжения. В 2022 году Украина уже была готова к подобным сценариям и смогла их предотвратить. AST также готовится к возможным подобным ситуациям в Латвии, чтобы отразить целенаправленные атаки на критически важные системы и обеспечить непрерывность электроснабжения.

В условиях изменяющейся геополитической ситуации сохраняются как физические, так и киберриски для энергетических систем. Поэтому AST при софинансировании Европейского Союза инвестирует в мероприятия по кибербезопасности для защиты инфраструктуры и обучения сотрудников. Создан круглосуточный центр кибербезопасности, а также AST тесно сотрудничает с национальными учреждениями кибербезопасности.

С целью предотвращения потенциальных рисков AST поддерживает ежедневное тесное сотрудничество с Латвийским центром реагирования на инциденты информационной безопасности Cert.lv, которое в критических ситуациях осуществляется в усиленном режиме. Например, во время процесса синхронизации специалисты AST контролировали киберпространство, а Cert.lv оказывал помощь другими решениями. Также AST проверяет доступ подрядчиков к критически важным системам и объектам, пояснили в компании.

Наряду с надёжностью сети и энергетической устойчивостью государства на безопасность критической инфраструктуры влияет и подключённые к сети технологии. В энергосистеме появляется много новых участников — как малые производители электроэнергии, так и крупные потребители, и все они должны соблюдать принципы кибербезопасности, добавили в AST.

В соответствии с Законом о рынке электроэнергии AST как оператор имеет право не подключать к системе новые генерирующие установки мощностью свыше 50 мегаватт, если получено отрицательное заключение от государственных органов безопасности. Это особенно важно, поскольку при дистанционном управлении системой можно существенно повлиять на работу энергосистемы, подчеркнули в компании.

Как уже сообщалось, консолидированный аудитированный оборот группы AST в прошлом году составил 258,607 миллиона евро, что на 5,3% больше, чем в 2023 году, а прибыль группы выросла в 2,2 раза — до 22,672 миллиона евро. В то же время оборот материнской компании AST сократился на 2,5%, составив 154,011 миллиона евро, тогда как прибыль увеличилась на 31,6% — до 14,764 миллиона евро.

AST — независимый оператор системы передачи электроэнергии Латвии. Компания принадлежит государству. Облигации AST котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

AST является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid — ей принадлежит 68,46% акций Conexus.

#Украина #Латвия #кибербезопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
