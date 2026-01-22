Мозг постоянно интерпретирует и дополняет информацию, поступающую от органов чувств. Так он формирует понятную и полезную картину действительности. Разобрались, как мозг создаёт собственную версию происходящего.

Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, подтвердило, что восприятие реальности — это иллюзия, которую создаёт мозг на основе личного опыта и эволюционных механизмов. Первичная зрительная кора (зона V1) — это не просто «приёмник» визуальных данных, а активный фильтр, который интерпретирует сигналы от глаз и диктует финальную картинку.

По словам учёных, такая архитектура мозга позволяет мгновенно принимать решения на основе того, как он воспринимает окружающий мир. В противном случае он бы тратил слишком много времени на распознавание жизненно важных стимулов — например, сигналов об опасности.

Как мозг интерпретирует реальность

Группа учёных под руководством доцента кафедры нейробиологии в Сеульском национальном университете профессора Хёён Шин провела необычный эксперимент: с помощью сверхточных лазеров они воздействовали на крошечный участок мозга шести мышей. Целью была первичная зрительная кора — «входные ворота», куда поступает информация от глаз. Исследователи хотели выяснить, можно ли заставить мозг увидеть объект, которого не существует, просто активировав нужные клетки.

Что это значит

Иллюзии рождаются мгновенно. Раньше считалось, что «дорисовывание» реальности происходит на глубоких уровнях психики. Выяснилось, что мозг начинает искажать данные в пользу привычных образов в первый момент обработки сигнала.

Реальность субъективна. Восприятие — это результат «умозаключений» мозга. Он объединяет разрозненные зрительные сигналы и, опираясь на прошлый опыт, создаёт правдоподобную картину.

Почему же мы все видим мир примерно одинаково?

Человек видит контуры там, где их нет, потому что мозг привык к тому, что в природе линии и края обычно образуют границы реальных объектов. Этот механизм есть у всех: от пчёл и акул до людей. У нас общий «прогностический код», который помогает выживать.

Как отмечает профессор психологии в Университете Невады в Лас-Вегасе (США) Джеймс Хайман, мозгу не нужна «истинная» картина мира — ему нужна полезная картина. Обезьяне некогда анализировать текстуру коры, ей нужно мгновенно понять, что «коричневое — это ветка, за которую можно ухватиться».

Мозг невероятно экономен. Исследование показало, что достаточно активизировать небольшое число нейронов, чтобы запустить цепную реакцию во всём мозге и стимулировать полноценный сенсорный опыт. Это позволяет мгновенно узнавать знакомые предметы, затрачивая минимум усилий.

Возможно ли увидеть мир «честным»?

Теоретически, чтобы увидеть реальность без искажений, нужно отключить обратную связь в мозгу — тот самый внутренний голос, который «подсказывает», что именно человек видит. Однако, по словам профессора Шин, это невозможно. Мозг формирует предположения о происходящем, чтобы реагировать без задержки. Без этого система просто перестанет работать. Поэтому человек обречён видеть не мир как таковой, а его удобную версию.

Главное

Мозг не «фотографирует» реальность, а конструирует её, дополняя недостающие данные. Уже на самом раннем этапе, когда стимул попадает на зрительную кору, он фильтрует и интерпретирует сигналы и мгновенно создаёт иллюзии. Достаточно активировать небольшое число нейронов, чтобы возникло полноценное ощущение. Люди видят мир схоже, потому что у всех есть общий эволюционный механизм распознавания.

Мозгу важна не истина, а польза, чтобы быстро определить опасность или объект. Увидеть настоящую реальность невозможно — без интерпретаций мозг не работает.

