Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Немецкий автомобильный концерн BMW отзывает сотни тысяч автомобилей нескольких модельных серий по всему миру, сообщает Handelsblatt со ссылкой на агентство dpa.

Отраслевое издание «kfz-Betrieb» утверждало, что речь идет о 575 тыс. машин, но автопроизводитель эту информацию не подтвердил.

Проверка показала, что магнитный выключатель может значительно изнашиваться после многочисленных запусков двигателя, что грозит проблемами при запуске машины, либо коротким замыканием и локальным перегревом стартера.

«В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время его работы. В этом случае дым может быть виден или ощущаться по запаху во время движения или при выходе из автомобиля», — заявили в BWM.

Там посоветовали не оставлять автомобиль без присмотра при работающем двигателе.

#безопасность #автомобили
Видео