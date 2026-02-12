Baltijas balss logotype
Думать вредно: ученые выявили факторы риска после инфаркта

Техно
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Они не всегда идут нога в ногу.

Они не всегда идут нога в ногу.

Нейроны симпатического отдела выделяют соединения, стимулирующие воспаление.

На днях в биологическом журнале Cell появилась статья, в которой демонстрируют, как мозг вредит сердцу после инфаркта. Дело - в воспалении, которое начинается после повреждения сердечной мышцы, только теперь мозг это воспаление усиливает.

И задействована тут важная зона мозга – гипоталамус, точнее, его часть под названием паравентрикулярное ядро гипоталамуса (PVN). Это ядро принимает сигналы от нервов симпатического отдела нервной системы, который в целом работает как стимулятор в стрессовых ситуациях, когда нужно что-то быстро решать и т. д.

Инфарктное повреждение сердечной мышцы – безусловно, стрессовая ситуация, и нейроны симпатического отдела, связанные с сердцем, активируют PVN, и одновременно выделяют соединения, стимулирующие воспаление. Паравентрикулярное ядро гипоталамуса влияет на симпатические нервы, и если его активность подавить, то и эти нервы перестанут усиливать постинфарктное воспаление. Такой же эффект получится, если помешать симпатическим нейронам выделять стимуляторы воспаления – в обоих случаях сердце быстрее придёт в себя и повреждения в нём будут не так сильны.

Эти результаты лишний раз говорят о том, что сердце существует не в вакууме. То, что за ним внимательно следят иммунитет и мозг, вполне понятно: иммунитету есть дело до любых внутренних повреждений, мозг же в принципе находится со всеми постоянно на связи (и тесное общение нервной системы и иммунной давно уже не новость).

В то же время действия иммунитета оказываются не всегда во благо, а решения, которые принимает мозг, могут быть противоположными по характеру. В случае с сердцем нужно выяснить, как разные участки мозга согласовывают свои действия, от чего зависит баланс воспалительных и противовоспалительных команд, идущих к иммунитету от разных мозговых участков. И, разумеется, прежде чем говорить о каких-то клинических выводах, нужно проверить, имеют ли место подобные нейро-иммунно-сердечные эффекты у людей – потому что вторая работа, как и первая, была выполнена на мышах.

#болезни #иммунитет #мозг #инфаркт #сердце #здоровье
