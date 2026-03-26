Исследователи из Университета Нортуэстерн (Иллинойс, США) показали, как ИИ может провести «эволюцию» роботов за считаные минуты. Их разработка — странный модульный робот, который способен продолжать движение даже после серьезных повреждений.

Обычные роботы заточены под конкретные условия: складские — под ровный бетон, «робопсы» — под лестницы. За пределами заданных сценариев они часто бесполезны: быстрый на поле робот может застрять в грязи или остановиться при потере конечности.

Команда пошла другим путем: вместо попыток предусмотреть все ситуации они построили робота, который меняет конфигурацию и способ передвижения «по месту». Результат — «шагающая метамашина»: грубоватый, но живучий робот, который, по словам авторов, может работать даже после разрезания на части.

Он состоит из модулей, похожих на детали Lego. Каждый модуль — мини-робот с батареей, мотором и компьютером. Конструкция проста: шар в центре и две «руки/ноги», вращающиеся по одной оси. Один модуль может катиться, кувыркаться и подпрыгивать. В сборке же модули, обмениваясь данными, ползут, прыгают, перекатываются и «волнообразно» движутся — хаотично на вид, но эффективно: система делает все, чтобы добраться из точки А в точку Б.

«Неуничтожимость» — следствие модульности: если часть отвалилась или повреждена, остальные находят способ продолжать движение. В испытаниях на улице робот преодолевал траву, гравий, грязь и сохранял ход даже после потери целой «ноги».

Изюминка проекта в том, что конструкция разработана нейросетью. Ученые задали ему «строительные блоки» (модули) и цель — наиболее эффективный способ передвижения. В симуляции ИИ перебрал тысячи конфигураций, тестировал их в экстремальных виртуальных условиях и отбирал лучшие — по принципу естественного отбора. Финальные варианты затем собрали в железе. Исследователи утверждают, что это один из первых «эволюционировавших» роботов, вышедших из симуляции в реальный мир.

Пока технология сырая: у робота нет внешних датчиков, он не видит препятствий, не строит карту и движется медленно и неуклюже. Зато проект демонстрирует главный эволюционный навык — выживание.